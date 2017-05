Megye II-ben villog a szlovákok hőse

A Pest megyei másodosztályú Törökbálintban focizik a 2010-es világbajnokság szlovák hőse, Kamil Kopunek. A 17-szeres válogatott középpályás, aki ebben a hónapban tölti be a 33-at, anno az utolsó percben szerzett góljával juttatta tovább a csapatát, az olaszokat pedig kiejtette a vb-ről.

– Ez mindig előttem van. Nagyon boldog vagyok, hogy nekem sikerült a győztes gólt rúgnom – emlékezett vissza a góljára Kopunek, aki egy véletlen találkozás műveként került a megye kettőbe. A törökbálinti csapatot irányító és szponzoráló üzletember, Jurácsik Mátyás még márciusban, saját fia meccsén ismerkedett meg az azóta csődbe ment Tatabánya légiósával. Hetekkel ezelőtt Jurácsik– aki maga is profi légiós volt – menesztette a csapat edzőjét, amiért több játékos is elhagyta a klubot. A csapat nélküli Kopunek ezt meghallva a segítségükre sietett.







Kopunek (14-es mezben) furcsán fest a megye II-ben

– Segíteni akartam a játékosproblémákkal küzdő egyesületnek. A csapatot érkezésem előtt többször láttam játszani. Ezután döntöttem arról, hogy ide jövök. A játékosok, edzők és vezetők nagyon szimpatikusak. Bajnokságot és megyei kupát szeretnék nyerni! – határozta el Kopunek, aki csak néhány magyar szót ismer, és a labdarúgás nyelvén beszél társaival. Az edzéseket otthon végzi, de a mérkőzésekre minden hétvégén másfél órát utazik oda és vissza, hiszen családjával Szlovákiában él. – A család nagyon fontos az életemben. Ők mindig kitartottak mellettem, és a nehéz időszakokban is megnyugvást biztosítanak – mondta az édesapaként is helytálló Kopunek, aki fizetést nem, de költségtérítést kap a megyei csapattól. – Jelenleg csak a labdarúgással foglalkozom, de ez természetesen nem biztosítja a megélhetésemet. A Tatabánya tulajdonosa továbbra is sok pénzzel tartozik nekem, amit remélem, egyszer még megkapok – mondta a focista, aki nyáron továbbállna –, többek között a törökbálinti üzletember kapcsolatrendszerének segítségével. Hiszen úgy érzi, 3-4 évet még profiként is tudna teljesíteni.