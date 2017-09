Megríkatta a 11 éves labdaszedőt Uzoma

Érdekes jelenettel zárult a két csapat bajnokija, mi­után a meccs hajrájában a vendégek balhátvédje, Eke Uzoma leordította egy labdaszedő fejét. A nigériai focista azt sérelmezte, hogy a 11 éves mezőkövesdi Tóth Gergő lassan adta neki vissza a labdát.

– Kiment a labda, de megbeszéltük, hogy ne siessek visszaadni. Uzoma rám ordított, aztán sűrűn pislogtam – emlékezett vissza Gergő, aki öt éve a Mezőkövesd utánpótláscsapatában kapus. A Balmaz játékosa, ahogy ráförmedt a fiúra, azonnal észlelte, hogy a srác elsírja magát, így a találkozó után első útja hozzá vezetett.







Tóth Gergő öt éve focizik a Mezőkövesd csapatában

– Azt mondta nekem: sorry (bocsánat), aztán felemelt, és odavitt a vendégszurkolókhoz. Aláírt nekem egy zászlót és egy közös fotót is készítettünk. Megbocsátottam neki – mondta a kiskamasz, aki a szobájában őrzi majd a dedikált ereklyét. Gergő nemcsak kapus, hanem szurkoló is Mezőkövesden. A fel­nőttcsapat minden hazai mérkőzésén ott van, ráadásul példaképet is klubon belül talált magának a szlovák Tomas Tujvel személyében.