Megcélozza a BL-t az MTK e-fociban

Világszerte hódít az e-sport, azaz a versenyszerű videojáték. Hazánkban is egyre népszerűbb, az MTK-nál már meg is alakult a szakosztály.

– A virtuális foci az igazira hajaz, itt is tizenegy a tizenegy ellen csapnak össze a felek, minden játékos egy focistát irányít. Az edzéseket virtuálisan tartjuk, így nem helyhez kötött, ami azért is szerencsés, mert van Walesben és Németországban élő csapattársunk is – fogalmazott a Borsnak Poór Tamás, az MTK csapatkapitánya, aki arról is dönt, ki lője a büntetőt vagy a szabadrúgást, ám cserékről egyelőre nem beszélhetünk. – Sajnos a FIFA nem teszi lehetővé a cserét, ha lesérülsz, akkor öt perc után folytatni tudod a játékot, míg a kiállításnál nézheted a meccset, ám már nem irányíthatod a focistádat.







Poór Tamás (középen és balra hús-vér valójában), az MTK csapatkapitánya és társai virtuális edzéseket is tartanak

A fővárosi kék-fehérek saját magukat formálják meg karakterként, így a közönség nem Barcelona–Real Madrid meccset lát a pályán. Ám a sportág térhódításának köszönhetően az MTK azt tervezi, beviszi a stadionjába a meccseket, így élőben lehetne megtekinteni egy-egy találkozót.







Az MTK e-stadionja persze az eredeti tökéletes mása

Érdekesség, hogy a 250-300 igazolt játékos 60-70 százaléka az élsport világából jön.

– Bár fizikai erőnlétet nem igényel a sportág, szellemileg megerőltető. Három-négy óra játék után nem forognak ugyanúgy a fogaskerekek – mondta a kapitány, aki a célokról is szót ejtett. – Idén szeretnénk feljutni az első osztályba, majd a nemzetközi kupaindulás a cél. A felkészülési időszakban voltak eredményeink, a tavalyi BL-negyeddöntős csapattal döntetlent játszottunk.

Az e-sport népszerűségét mu­tatja, hogy nem az MTK az egyetlen nagy sportmúlttal rendelkező csapat, amely beszállt a videojátékba, hanem az angol Queens Park Rangers is.