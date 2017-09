Médiabirodalmat épít Hosszú Katinka

Hosszú Katinkának már eddig is volt úszóiskolája, sportruha-kollekciója, képregénye, több mint félmilliós nemzetközi követőtábora a közösségi oldalakon, de most még nagyratörőbb terveket dédelget, s ehhez megnyerte magának a Sport TV-s műsorvezető-kommentátor-jogbeszerzőt, Szaniszló Csabát.







Hosszú kezdetben online csatornáján saját és úszótársai mindennapjait is közelebb szeretné hozni a nagyérdeműhöz © Czerkl Gábor

– Kezdetben az online piacot célozzuk meg, s már nem is kell a nulláról kezdenünk, hiszen az Iron Network youtube csatornának tizenhat­ezres követőtábora van – mondta Szaniszló, akinek Hosszúéknál az új titulusa: média- és tartalomfejlesztési divízióvezető. – Első lépésként azt szeretnénk, ha a videókon keresztül Katinkáékról még többet megtudhatnának a rajongók, olyan oldalról is megismernék őket, amire eddig nem volt lehetőségük. Persze, a hazai és nemzetközi televíziós kapcsolatrendszerem révén elképzelhető, hogy a későbbiekben más csatornákat is megkeresünk majd saját gyártású műsorokkal, de ez még csak távlati terv. Ám nem csak az Iron Ladyt hozná közelebb a magyar szurkolókhoz az új divízió, más magyar élsportolókra is ráirányítanák a figyelmet.







A sikeres úszó és férje műsorok készítésével kívánja továbbépíteni a családi brandet © Czerkl Gábor

– Katinka mindig hangsúlyozza, hogy szeretné, ha a sportolók még inkább középpontba kerülnének, nagyobb szavuk lenne. Mivel sok példakép versenyez itthon, velük is foglalkoznánk – tette hozzá a tévés, aki tavaly a kosaras Dávid Kornél amerikai pályafutásáról forgatott filmet. Szaniszló egyébként nem sokat gondolkodott a váltáson, óriási kihívásként éli meg, hogy az első számú magyar sport brandnek – amelyet ráadásul külföldön is ismernek – a teljes médiamegjelenését a kezébe helyezik.







A volt Sport TV-s Szaniszló Csaba szabad kezet kapott Katinka médiahálózatának üzemeltetéséhez © Kecskeméti Zoltán

– Hízelgő volt Katinkáék felkérése, s nem akartam később megbánni, hogy nem vágtam bele egy ilyen úttörőfeladatba – magyarázta a tévés, aki a Sport TV-n futó, édes gyermekének tekintett amerikaisport-magazinnak, a Trash Talknak a műsorvezetői posztját megtarthatta.