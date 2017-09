Már édesapjának is bemutatta focista szerelmét a szépségkirálynő

Bő egy hete közös megegyezéssel szerződést bontott a debreceni klubbal Völgyi. A 185 NB I-es mérkőzésen játszott focista azóta már másik csapattal készül, és a szerelmi élete is virágzik.

– Egy magyar klubnál álltam edzésbe, amelyről most még többet nem szeretnék mondani. Keresem a következő csapatom – mondta a focista, aki a 2013-as Miss Universe Hungary győztesével és a Jóban Rosszban színésznőjével, Kárpáti Rebekával a Budapest Borfesztiválon kéz a kézben jelent meg.







– Egy korábbi győri csapattársam születésnapján ismerkedtünk meg. Nem igazán tudtuk egymásról, ki kicsoda. Ahogy én sem nagyon ismerem a színészeket, ő sem a focistákat, de szimpatizáltunk. Aztán randizni hívtam – mesélte Völgyi. A fiatal pár jobbnak látta, ha maga jelenti be a hírt, mint ha valaki lefotózza őket. Sőt a gyönyörű színésznő már be is mutatta párját szintén színész édesapjának, R. Kárpáti Péternek.







– A múlt héten is­mertem meg a szüleit, vacsorára voltunk hivatalosak. És természetesen én is bemutattam otthon Rebekát – mondta a 30 eszten­dős focista, aki szerint nem okoz majd gondot összeegyeztetni az idejüket.

– Elmondtam neki, milyen a focisták élete. Rebeka rugalmasan kezeli ezt, és minden szabadidőnket próbáljuk együtt tölteni. Biztos va­gyok benne, hogy jól kezeljük majd mindketten, ha ne­kem például meccsem lesz, neki pe­dig forgatásra kell mennie.