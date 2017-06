Már a nemzetközi úszószövetséget is kicsinálná Hosszú Katinka

Újfent éles kritikát fogalmazott meg a Nemzetközi Úszó Szövetséggel szemben a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka. Nyílt levelében azt mondja, társai védelmében ment neki a FINA-nak. Nehezményezi, hogy az úszókkal nem törődik a szervezet. Az ügyben kerestük a szövetséget is, ám sem Cornel Marculescu, a FINA ügyvezető igazgatója, sem maga a szervezet nem foglalkozik Katinka bírálatával. Azt azonban megtudtuk: most nem Gyárfás Tamás elleni támadásról van szó Katinkáék részéről.

A sportolónő álláspontja

1. Bár a legkitartóbb profik közé sorolnak minket, úszó­kat, akik szinte minden sportolónál többet dolgozunk egy eredményes karrierért – írja Katinka –, saját vezetőink szerint a sportágunk amatőr, így aztán mi is amatőrök vagyunk.

2. Amikor néhány napja kiderült, hogy megreformálják a Világkupa-sorozat lebonyolítását, és egy versenyzőnek négy egyéni számban maximálták az indulását, még sportszakmai döntéssel indokolta felháborodását.

4. A sportág sztárjait próbálja meggyőzni, hogy álljanak mellé, és támogassák a FINA elleni támadásában.

5. A Magyar Úszó Szövetség elleni háborújához sok magyar úszó csatlakozott. Gyurta Dániel, Kapás Boglárka, Bernek Péter, a két Verrasztó testvér, Evelyn és Dávid, valamint Kozma Dominik állt ki nyíltan mellette.

6. Az új kiírás szerint nem minden számot rendeznek meg minden állomáson, így az is előfordulhat, hogy egy német sztárúszó nem indulhat el saját hazájában, a berlini ver­senyen, mert az ő számát éppen Kínában rendezik meg Németország helyett.

Hosszú tévedései

1. Lehet, hogy az úszás úgy, ahogy van: amatőr, de a vb-k és Eb-k bevételéből komoly összegben részesülnek a sportolók. Budapesten 6,5 millió dollárt (1,8 milliárd forint) osztanak ki a versenyzők között, egy arany nagyjából négymillió forintot ér.

2. Nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk már pályafutásunk alatt a jövőnkkel – írta mostani levelében azok után, hogy a FINA éppen miatta emelte meg a VK-sorozat összdíjazását. Korábban kijelentette, szeretne annyi pénzt keresni, hogy korai nyugdíjasévei­re jócskán maradjon, és el akarja érni, hogy mindhárom gyermeke egyetemi tanulmányaira is jusson. Ez pedig nem kevés pénz, Amerikában akár 200 ezer dollárba is kerülhet egy-egy egyetem. Ami barátok közt is 55 millió forint. S mindezt, ugye, háromszor.

3. A szabályváltozás ép­p a többi úszó érdekét szolgálja, hogy ne csak Hosszú tudjon nyerni, így nem valószínű, hogy mások is elégedetlenek a reformokkal.

4. Pályatársai nem tartják csapatjátékosnak.

5. Társai nem profitáltak a MÚSZ elleni akciójából, a Duna Arénát is (szinte) egyedül használja, míg a Csillebércre tervezett akadémiát is az Iron Aquatics kapja majd meg.

6. Ez a szabály pont a hazai sportolók védelmében jött létre, hogy a házigazdát helyzetbe hozzák.