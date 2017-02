Magyarul tanul a 190 centis orosz szépség

Irina Szmirnova személyében igazi nemzetközi klasszist igazolt a Békéscsaba röplapbdacsapata.

Irina harmadik idénye nem úgy sikerült Olaszországban, ahogy eltervezte, nyitott volt a váltásra. Mint azt Baran Ádámtól, a klub ügyvezetőjétől megtudtuk, török, olasz és francia csapatok elől happolták el.

– A sikeres nemzetközi kupaszereplésünknek köszönhetően jól cseng a klubunk neve Európában, ezen túl az is szimpatikussá és versenyképessé tesz minket – habár a költségvetésünk elmarad a külföldi vetélytársainkétól –, hogy magas szintű a szakmai munka, a koncepció előremutató és a pénzügyi fegyelem is rendkívüli – mondta a klubvezető.







Az ügyvezető büszke arra, hogy a Békéscsabát Európa-szerte elismerik

– Ez volt szimpatikus számomra is – folytatta Irina –, és fontos volt, hogy európai kupasorozatban tudok szerepelni. A változást szeretem, több profi klubban szerepeltem már, olaszul jól beszélek, az angollal remekül haladok és magyarul is elkezdtem tanulni. A csapattársaim kedvesek, a klubvezetés segítőkész, Békéscsaba egy élhető, szép város.

Az orosz állapolgárságú Irina párja francia, öt és fél éve ismerik egymást, jól tolerálja, hogy Irina időbeosztása szoros és, ugye, hol itt él, hol ott.







Irina jól érzi magát hazánkban, a város tetszik neki, a csapattársak segítőkészek és már a nyelvvel is ismerkedik

– Az elején nem tudott semmit a röplabdáról, most már lelkes meccsnéző. Hamarosan ide is ellátogat. Egyébként nem először élünk más-más országban, megszokta, hogy az én munkám ilyen. Utazni amúgy is szeretek, ha nincs szezon, igyekszem világot látni. A céljaim? Szeretném megnyerni az összes sorozatot, amiben elindult a klub! Igyekszem jó játékommal segíteni ebben a csapatot, és én is szeretnék fejlődni minden játék­elemben.