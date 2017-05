Magyar kézis siker: harmadszor Európa tetején

A döntő előtti közvélemény kutatás megosztotta a szurkolókat: vajon melyik csapat nyeri a női kézilabda BL-t. A bizonytalanságban szerepet játszott a Vardar Szkopje elődöntője, mely egyik oldalról meggyőző volt, a 20. perctől kezdve viszont nem igazán adott valós képet a macedónok játékerejéről. A vasárnapi, Papp László Sportarénában megrendezett döntő mérkőzés első negyedórája sem könnyítette meg a tippelők dolgát.









Fej-fej mellett haladt a két csapat, rengeteg gól született. A 16. percben 10-9-re vezettek a győriek. Érezhető volt, hogy az a csapat tud lépéselőnybe kerülni, amelyik előbb összekapja a védekezését. Ez a Görbicz Anita vezette AUDI-ETO-nak sikerült, a győriek a kilencesre tolták ki a falat, s ezzel megfojtották a Vardar támadójátékát. A 26. percben 14-10-re vezettek a zöld-fehérek, s ebből az előnyből három maradt a szünetre. A második félidő óriási küzdelmet hozott, az ETO sokáig őrizte 2-3 gólos előnyét, ám a hajrá előtt szűk negyedórával egy találatra felzárkóztak a macedónok 20-19), akik rendre megjátszották Althaust.









A német zsinórban négy Vardar-támadást fejezett be góllal, s ennek is köszönhetően 24-24-nél utolérte a győrieket a vendéggárda. A rendes játékidő végén mindkét csapat támadhatott a győzelemért, de Mörknél támadó szabálytalanságot fújtak, Lekicék pedig csak időn túli szabaddobásig jutottak el. A 26-26-os állás után, akárcsak tavaly, most is kétszer ötperces ráadás következett, melyet 3-0-val kezdtek a zöld-fehérek, s ez most elég volt az üdvösséghez.

Löke a lelátóról szurkolt A helyszínen tekintette meg a döntőt Heidi Löke, aki az első csoportkörben még a pályáról segítette a győrieket. A norvég játékos elmondta: nagyon szurkolt volt csapatának, s megsúgta, hat hét múlva várja kisfia születését, akit Oscarnak hívnak majd. – Eddig tetszik, amit láttam, a második félidő eleje döntő lesz, s nagyon fontos, hogy megmaradjon a kemény védekezés – mondta, majd magyarul hozzátette: – Hajrá, ETO!

A Szkopje nem tudott már visszajönni, ami azt jelenti, hogy az Audi-ETO 2013 és 2014 után ismét megnyerte a Bajnokok Ligáját. Ambros Martín vezetőedző ezúttal tényleg a legfontosabb időszakra tudta kihegyezni a csapat formáját. A négyes döntő legjobb játékosa (MVP) a győriek hollandja, Nycke Groot lett, aki így nyilatkozott a Sport TV-nek: Az utolsó energiamorzsákat is mozgósítottuk, hogy megnyerjük a BL-t. Az utolsó három másodpercben hittem csak el, hogy győzhetünk.