Lewis Hamilton a csúcson akarja abbahagyni

Meglepő kijelentést tett a bakui futam előtt a háromszoros világbajnok Lewis Hamilton. Meglebegtette ugyanis, hogy a 2018-ban a Mercedesnél lejáró szerződése után hátat fordít a Forma–1-nek. Igaz, miután megjegyzését fölkapta a média, gyorsan ködösíteni kezdett, hogy nem is igazán emlékszik a nyilatkozatára, meg hogy egyelőre nagyon jól érzi magát a német istállónál.

– Sok sportoló álma, hogy a csúcson fejezze be a pályafutását – mondta a Sky Sportnak. – De van, hogy sokan azelőtt hagyják abba, hogy eljött volna az ideje. Még nem döntöttem el, hogy én is közéjük akarok-e tartozni. Persze a versenyszezon miatt sok mindenről le kell mondani, és néha belegondolok, ha lenne egy teljes évem, mi mindent kipipálhatnék a bakancslistámról. Ugyanakkor a Forma–1 is rengeteget ad. Szóval jól meg kell választani a bejelentés idejét.







© AFP

A döntése mellett szól

– Végre a zenei karrierjére koncentrálhatna.

– Több ideje maradna partikra járni, és barátnőt találni magának.

– Mindig is gyűlölte az F1-gyel járó kötelező programokat.

– Eleget keresett már ahhoz, hogy élete végéig gondtalanul éljen.

– Az utóbbi időben előforduló sok autó- és motorversenyző halála elgondolkodtatta.

Az elhatározása ellen szól

– Nagy riválisát, Sebastian Vettelt túl akarja szárnyalni a vb-címek tekintetében.

– Túlontúl élvezi a felhajtást maga körül.

– Tudja, mi a szegénység, így nem mondana nemet egy újabb, évi harmincmillió dolláros (8,3 milliárd Ft) ajánlatra.

– Egyelőre nincs családja, így senki sem kéri rajta számon, hogy keveset van otthon.

– A csapata most is megengedi neki, hogy bulizzon, és más sportokat próbáljon ki.