Letarolja az ázsiai piacot Filipovics, a topmenedzser - interjú

Mi a titka, hogy egyedül ön tudott több magyar focistát is eladni az ázsiai bajnokságokba?

A kiterjedt kapcsolatrendszeremnek köszönhetően, ami a szerb származásommal is összefüggésben van. Szinte a világ minden pontjára el tudnék adni játékosokat, de az is kell hozzá, hogy legyen kereslet a magyar focisták iránt Ázsiából, illetve a labdarúgó is mutasson hajlandóságot az ottani játékra.

Egy magyar futballista csak az extrém nagy fizetésért igazol Kínába?

Nem titok, hogy ez az első számú szempont a döntésükben. Be kell ismernem, hogy a kínai csapatok taktikai szempontból még nem ütik meg az európai foci szintjét, és az is igaz, hogy húszas éveik elején járó focistákat még nem közvetítettem Ázsiába. De ebben is van már némi változás, hiszen Dél-Amerikából a pályafutásuk kiteljesedése előtt álló játékosokat is elkezdtek leigazolni a kínaiak, szóval szakmailag is fejlődni fog a bajnokságuk.

Mit a legnehezebb megszoknia egy európai játékosnak Ázsiában?

A körülmények városonként igencsak eltérőek, a távolságok nagyok, és sűrű a lakosság. Ám profi játékosokról lévén szó, alkalmazkodnak, tudják, hogy futballozni mennek, és ezért jól megfizetik őket. Persze nem minden a pénz, például Nikolics Nemanja Kínában sokkal többet kereshetett volna, mint Amerikában, de ő nem szerette volna a családját hátrahagyni, ezért Chicagót választotta. Igaz, nem zárom ki, hogy ő is fog még Ázsiában focizni.







Huszti Szabolcsot (jobbra) már másodszor sikerült eladnia Kínába Filipovics Vladannak

Huszti másodszori Csangcsun Jatajhoz igazolását az anyagiak miatt tartja menedzserkedése legnagyobb sikerének?

Nem, nem a pénz miatt. Sokkal inkább azért vagyok büszke, mert Szabolcsot, aki nagyszerű ember és játékos, 34 évesen olyan bajnokságba tudtam közvetíteni, ahol kapkodnak a sztárokért, és ahol őt is úgy kezelik, mint Carlos Tévezt, Ramirest vagy Oscart.

A menedzserekkel szemben itthon még mindig van valamiféle ellenérzés?

Sajnos igen. Sokan még mindig valamiféle haszonlesőnek tartanak minket. Holott mi csak közvetítő szerepet játszunk. Nemrég Dubajban jártam, ahol a világ legismertebb ügynökei jelentek meg, és ahol a holland Mino Raiolát, mint a legjobbat díjazták. Ez is csak azt jelzi, sok helyen elismerik a menedzserek munkáját.