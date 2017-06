Le kell mondania, Herr Storck!

Addig variált az Andorra elleni vb-selejtezőre készülő válogatott keret összeállításával Bernd Storck, hogy a kapitány a magyar futball egyik legnagyobb égésébe vezette bele a csapatot.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen mértékben rendíti meg az andorrai csúfos vereség a magyar futballba mé­lyen beágyazott Bernd Storck szövetségi kapitány és sportigazgató szerepét. A magyar labdarúgás talán minden eddiginél megalázóbb pofonja után Csányi Sándor MLSZ-elnök úgy fogalmazott, hogy szüksége van néhány napra, hogy a megfelelő konzekvenciákat levonhassa, azaz, hogy elmozdítsa-e a kapitányt a helyéről, vagy csökkentse valamiképp futballunkra gyakorolt befolyását.

Csányi azért van gondban, mert az elmúlt két évben mindent Storck köré épített fel a szövetségben, mindenhol az ő embe­rei vannak – például a fia, Alexander Storck az U17-es válogatott erőnléti edzője –, ezért a személyét érintő kérdések sokakra hatással lennének szakmai és anyagi értelemben is, ami megfontolt döntést kíván. Talán az nem is kérdés, hogy az évi 314 millió forintot kereső Storcknak hatalmas a felelőssége abban, hogy a fél világ Magyarországon röhög, miután a törpeállam, Andorra futballválogatottja fennállása mindössze második tétmeccsét tudta megnyerni ellenünk.







Storck úr, erre a gyalázatra nincs mentség!

A né­met okoskodta ugyan­is össze a „C” válogatottnak csúfolt magyar nemzeti focikeretet. Már a kialakítás kommunikációja is borzalmas volt, hiszen azzal kezdődött, hogy bejelentette, kegyet gyakorol az európai kupainduló NB I-es kluboknak, és eltekint a fáradt focistáik behívásától. Aztán néhány nappal később mégis kivételeket tett, és olyan jól csengő játékosokat „rángatott be”, mint Hangya Szilveszter (Vasas), Kleisz Márk (Vasas), Eppel Márton (Honvéd), vagy éppen Paulo Vinícius (Videoton), amit még megfejelt két NB II-es fiatallal, Márkvárt Dáviddal, és Tóth Bencével. De Kleinsheisler Lászlót (Bremen) és Priskin Tamást (FTC) is be-, illetve kitette az utolsó pillanatban, míg pökhendi módon eltekintett a horvát gólkirály, Futács Márkó és az amerikai góllövőlistát vezető Nikolics Nemanja szolgálataitól.







Dzsudzsák Balázs csapatkapitányról és a többi játékosról levetették a mezt az Andorrába kilátogató szurkolók © mti

Végül be­igazolódott, hogy ezt a luxust a sérülésekkel is megtizedelt magyar válogatott még Andorra ellen sem engedheti meg magának. Habár Storck az andorrai szégyent követően többször is hangoztatta, hogy vállalja a felelősséget a blamázsért, a lemondását nem nyújtotta be, holott olvasóink döntő többsége szerint a kapitánynak ezt meg kellene tennie. A németnek arra azért volt bátorsága, hogy a meccsre elutazó szurkolókkal szájkaratét vívjon a lelátó előtt, és mutogasson nekik....

Volt-e ennél kínosabb? Szovjetunió–Magyarország 6-0

az 1986-os mexikói világbajnokság első csoportmeccse Irraputóban a magyar futball egyik legfájdalmasabb vereségét hozta.



Magyarország–Izland 1-2

a Jenei Imre vezette válogatott 1992-ben vb-selejtezőn veszített az akkoriban még csak szárnyait bontogató szigetországi válogatott ellen, hatalmas kudarc volt. Magyarország–Jugoszlávia 1-7 l az 1997-ben vívott világbajnoki pótselejtező egy újabb sokk volt. A legkínosabb, hogy a visszavágón még rúgott ötöt az ellenfél.



Málta–Magyarország 2-1

a 2006-os Európa-bajnoki selejtezőig senki nem gondolta volna, hogy a világranglista 144. helyén álló csapattól képes a magyar válogatott kikapni.



Hollandia–Magyarország 8-1

a 2013-ban lejátszott világbajnoki selejtező volt a legutóbbi blamázs, amely hatalmas port kavart a válogatott körül.

Mi a véleménye? Puzsér Róbert: Én jelenleg nem tudok jobbat, mint Bernd Storck. Azt túlzás lenne állítani, hogy támogatom, de véleményem szerint elsősorban nem ő tehet a vereségről. Én biztosan nem küldeném el, hiszen személyében tudjuk, hogy egy jó edzőről van szó.



Ganxsta Zolee: Egy ilyen blama nem a szövetségi kapitányon múlik, a magyar focival sokkal nagyobb baj van. Ezt egy kapitányváltással nem lehet megváltoztatni, sokkal mélyebben van a probléma. Gyökeres változtatásra lenne szükség.



Szebeni István: A feröeri döntetlen és az andorrai vereség egyszerűen nem fér bele, ahogy hasonló eredmények egyik kapitánynál sem fértek bele korábban. Azért valakit nem lehet kiemelten kezelni, mert külföldi.

Az elődöket kevesebbért elzavarták Az elődöket kevesebbért elzavarták Erwin Koeman Egy felkészülési meccsen, Hollandia ellen elszenvedett 6-1-es vereség után iktatták be Csányit, aki azonnal kitette a szűrét. Egervári Sándor A Hollandia elleni 8-1-es világbajnoki selejtezőt követően lemondott, de aligha maradhatott volna. Pintér Attila Első tétmeccse, az észak­írek ellen elveszített Európa-bajnoki selejtező után repült.

