Külön öltözőt a leszbikus teniszezőknek?

Jekatyerina Bicskova a Marcának nyilatkozta, hogy kellemetlen, ahogy a leszbikus teniszezők megnézik őt az öltözőben. A sportág története összefonódik a homoszexualitással.

Az első női játékos, akiről köztudott volt, hogy biszexuális, Alice Marble az 1930-as évekből. Az atletikus testalkatú Alice forradalmi volt: ő vezette be a rövidnadrág és a baseballsapka viseletét a pályán.







Alice Marble-lal kezdődött minden

Billie Jean King és Martina Navratliova is a saját neméhez vonzódott. Billie a feminizmus céljaiért és a női, illetve a férfi játékosok kiegyenlített jo­gaiért harcolt. Martina Navratilova több fronton volt élharcos: párjait nyilvánosság előtt felvállalta, ötven felett is versenyzett, plusz – érintettként – a mellrák elleni kutatást is támogatta.

Amelie Mauresmo szókimondásával, vad, ugyanakkor vonzó külsejével a fanyalgók számára is elfogadottá tette a leszbikusság tényét a teniszben. És maga a sportág is tisztelgett előtte: a férfi világelső Andy Murray-t két évig edzette.







Amelie Mauresmo minden téren különleges utat járt be

Külön fejezetet érdemel a női párosok esete, sokan a pályán és azon kívül is társak (voltak), például Lisa Raymond és Rennae Stubbs, de egyik szakításuk magával hozta a másikat is.

A mai mezőnyben – Jekatyerina Bicskova szerint – minden tizedik női játékos leszbikus, Szergij Sztakovszki ukrán játékos úgy véli: a női mezőny fele a saját neméhez vonzódik, míg Ann Jones, Wimbledon 1969-es bajnoka szerint most jóval kevesebb leszbikus játékos van a mezőnyben, mint régen. Egy tény: Bicskova javaslata, miszerint külön öltözőt kellene biztosítani a leszbikus játékosoknak, megvalósíthatatlan.







Bicskova egy olyan témáról beszélt, amiről eddig hallgattak

Korábban egyébként a mexikói Angelica Gavaldon is panaszkodott, hogy gyakran kap ajánlatokat női játékostársaitól. De nem Casey Del­lacqua-tól, aki például boldog párkapcsolatban él Amanda Judd-dal, és nevelik két gyönyörű gyermeküket.