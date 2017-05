Kucsera Gábor: Kell a lelátóra a Fradi-tábor

A világbajnok kajakos, Kucsera Gábor is kilátogatott hétvégén a Dunaújváros–Ferencváros II NB III-as meccsre, hogy a Fradi-táborban búcsúztassa a vendégek vezetőedzőjét, Lipcsei Pétert, aki a csapat megszűnése miatt elveszíti a munkáját.







Kucsera Gábor (balra) Dunaújvárosban nagyon élvezte a hangulatot a Fradi-táborban © Facebook

– Gyermekkorom óta szurkolok a Ferencvárosnak. A klubnál kezdtem háromévesen úszni, majd vízilabdázni, és a fociba is belekóstoltam, szintén az FTC-nél. A felnőttcsapat meccseire pedig a barátaimmal jártam. Fiatalabb koromban, amíg nem volt családom, minden összecsapáson kint voltam – fogalmazott a Borsnak Kucsera, aki a vénaszkenner óta nem jár a találkozókra. – A barátaim nem szkenneltek, így én sem. Dunaújvárosban viszont fantasztikusan éreztem magam, akárcsak korábban Csepelen. Az elmúlt időszakban ezen a két meccsen voltam. De nagyon hiányzik a régi hangulat a Grou­pama Arénából.







A világbajnok kajakos korábban focizott is, de végül a víz mellett döntött © MTI

A vb-győztes sportoló elmondta, hároméves fiát, Bencét is ki szeretné vinni a meccsekre, hogy megmutassa neki, milyen remek légkör uralkodik a lelátón.

– Ha beengednék a tábort, sűrűbben járnék meccsekre, és Benit is vinném magammal. Óriási tévhit, hogy a családok az ultrák miatt nem járnak meccsre. Dunaújvárosban is rengeteg kisgyereket láttam, akiknek eszméletlenül tetszett a hangulat és az egész légkör – mondta Kucsera, aki arra is válaszolt, nem féltené-e gyerekét a kemény magban. – Miért félteném? Ez a baj, hogy ha az ember meghallja az ultra szót, az jut az eszébe, hogy szétverik egymást és a stadiont, holott ez nincs így. Az elmúlt tíz évben nem tapasztaltam olyan rendbontást, ami miatt féltenem kéne őt.







Fiát, Benit még nem vitte ki meccsre, de nem félti az ultráktól © Facebook

A kajakos szerint mind a Fradi vezetésének, mind pedig a bojkottáló szurkolóknak engedni kellene, és akkor újra remek hangulat uralkodna a lelátón.

– Kompromisszumok nélkül nem lesz egyezség. Szerintem meg tudnának úgy állapodni, hogy sem Kubatov Gábor, sem pedig az ultrák tekintélye nem csorbulna. A Fradi-tábor a lelátóra való, nem pedig az utcára. Szeretném, ha ismét a szurkolóktól lenne hangos az Üllői út – zárta Kucsera.