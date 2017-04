Könyvet is írtak családjukről a leszbikus kézilabdázó lányok

A nyáron befejezi pályafutását a norvég Larvikban szereplő Gro Hammerseng és Anja Edin. A norvég kézilabdázónők a pályán és a magánéletben is sok mindent átéltek együtt.

A nyáron befejezi pályafutását a norvég Larvikban szereplő Gro Hammerseng és Anja Edin. A norvég kézilabdázónők a pályán és a magánéletben is sok mindent átéltek együtt.

Gro Hammerseng minden férfi álma, a csodaszép, 180 centi magas, szőke bombázónál azonban nincs esélyük a férfiaknak, a 37 éves norvég játékos mindig is nőkkel osztotta meg az életét. Előző szerelme a finn-norvég kézilabdázónő, Katja Nyberg volt, 2010-es szakításuk után azonban egyből összejött egy másik kollégájával, Anja Edinnel.









A kölyökképű Anja három évvel fiatalabb nála, és nem olyan sikeres, mint ő, amíg Gro olimpiát és három Európa-bajnoki aranyat nyert, addig Anja „csak” olimpiai bronzig és Eb-ezüstig vitte. Szerelmük minden téren kiteljesedhetett, Gro Anja kedvéért lemondott a válogatottbeli szereplésről, miután a szülés után visszatért. Merthogy gyermekük is született, Mio 2012-ben jött világra egy dániai klinikán, Gro és Anja gyermekének apja a közvélemény számára ismeretlen.









A munkájuk is összekötötte őket, Gro a norvég Larvikban szerepel már hosszú évek óta, amikor Anja csapatot keresett, kézenfekvő volt, hogy ő is a Larvikba igazol. Kapcsolatukban nem okozott feszültséget, hogy a pályán és a magánéletben is folyton együtt vannak, hét éve élnek harmonikus boldogságban. 2013-ban össze is házasodtak, 2014-ben pedig megjelent közös könyvük Gro+Anja=Mio címmel.

A kisfiú érkezése igazi családdá formálta őket, Gro már nagyon vágyott az anyaságra, Anja meg a fiús anyuka szerepét tölti be otthon. A nyárra tervezett visszavonulásuk is azzal függ össze, hogy szeretnének minél több időt Mióval tölteni, és nem folyton edzésre meg meccsre járni.









Arról, hogy bővül-e a család, még nem beszélnek, de nem lenne meglepő, ha még egy gyermeket vállalnának, hiszen Anját is sürgeti az idő.