Kokó fivére ringbe lép

Szeptember 9-én Székesfehérváron a Nemzetközi Profi Küzdőharc Gálán száll ringbe az olimpiai bajnok ökölvívó, Kovács Kokó István bátyja, Kovács Gyula.

Nem új keletű, hogy Gyuszi is kesztyűzik, ugyanis, ahogy testvérének, neki is mindig az élete része volt ez a küzdősport.

– Én mindig ugyanúgy edzettem, ahogy körülöttem a bokszos társaim, azzal a kü­lönbséggel, hogy míg ők járták a versenyeket, én azokat kihagytam és az edzőteremben ma­radtam – mesélte Gyula, aki egyetlenegyszer, 1997-ben tett kivételt. Akkor a magyar bajnokságon megmérette magát, négyből három mérkőzést meg is nyert kiütéssel, végül a fináléban pontozással maradt alul.







Gyuszi idén tavasszal kezdett intenzívebb bokszedzésekbe, előtte évekig mással volt elfoglalva © RCNews.hu

– Ez már húsz éve volt – emlékezett vissza Kovács, aki magánéleti problémák miatt – törvényszegések okán előzetesben is ült – tíz évig egyáltalán nem bokszolt. – Azóta most először fo­gok újra versenyszituációban kötelek közé lépni. Nagyon várom már az összecsapást. Már tavasszal kaptam egy felkérést egy gálára, amire igent mondtam, és akkor egy nagyon intenzív tréningbe kezdtem bele. Az a gála elmaradt, de nem hagytam abba az edzéseket, és jött is az újabb felkérés nagyon jó barátomtól, Golyótól. Rengeteg energiát fektetek a felkészülésembe. Úgy érzem, bármilyen tudással is rendelkezzen a szerb ellenfelem, nehéz dolga lesz velem.







Habár a Kovács testvérek ma már nem igazán bokszolnak együtt, István biztosan örülne, ha Gyula behúzná a meccsét © Bors

Habár Gyula régen többször is együtt készült testvérével, Kokóval, ma már nincs erre le­hetősége.

– Kokó már más vizeken evez, ami teljesen lefoglalja őt, így nem igazán szoktunk együtt edzeni – magyarázta az idősebbik Kovács testvér. – Időként akkor bokszolgattunk, amikor a fiát levitte a terembe, és én is csatlakoztam hozzájuk. Évek óta nem bokszoltunk együtt, ami nemsokára megtörik, ugyanis a gála előtt lesz azért egy közös edzésünk.