Kislányából merít erőt Harcsa

A középsúlyú magyar bajnoki címért lép kötelek közé Bacskai Balázs és Harcsa Norbert a Kalászi Sportcsarnokban, ahol nagy csihipuhi várható, mert Bacskai – akinek a mai lesz élete első profi meccse – nemrég legyőzte mostani ellenfele öccsét, a kétszeres olimpikon Harcsa Zoltánt. Másrészt a két fôszereplô tíz éve még nagyon jó barátok voltak, mára viszont megromlott a viszonyuk.







Bacskai Balázs élete első profi meccsén lép kötelek közé









– Benji úgy emlékszik rá, nekem fájt, hogy ő junior világbajnok lett, én meg úgy, hogy a vb-cím miatt elszállt magától – mesélte Harcsa Norbert, aki nyolc profi meccsén még veretlen. A két bokszoló között azért is feszült a viszony, mert Harcsának a válogatottban két súlycsoporttal is feljebb kellett bokszolnia Bacskai miatt.

– Nem utáljuk egymást, Balázs gratulált a gyermekem születéséhez is, de ezek a sérelmek megadják a meccs pikantériáját – mondta Harcsa, akinek négy hete született meg tündéri kislánya, Jelina. – Nagyon jó gyermek, nem éjszakázik, és főleg nem sírdogál. Most még velünk alszik egy szobában – mesélte az édesapa, aki két éve ismerte meg párját, Ramónát, azon a Felix Promotion gálán, ahol ő maga is szorítóba lépett. Röviddel a megismerkedésük után New Yorkban eljegyezte, majd tavaly feleségül is vette a modellt. – Csak nekik akarok megfelelni, senki másnak. Jelina a legnagyobb motiváció nekem, remélem, büszke lesz az apukájára – mondta a 29 éves bokszoló, aki beugróként szívesen besegít édesapja cégénél: lakásokban szereli a víz- és gázfűtést, néhány megrendelô hatalmas megdöbbenésére.