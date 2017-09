Király iskolájában is Ronaldo a példa

Jó emlékeket őriz a válogatott vasárnapi vb-selejtezős ellenfeléről a Haladás mackónadrágos kapusa, aki tavaly még az Európa-bajnokság legjobb meccsének kikiáltott 3-3-as magyar–portugálon védte a kapunkat.

– Nagyszerű, közönségszórakoztató mérkőzés volt. A nézők egy percig sem unatkoztak. Élveztük a játékot, és akkor volt a szürkenadrág-akció Magyarországon, aminek a híre hozzám is eljutott – mesélte a Borsnak Király, aki az Eb legnagyobb klasszisáról, Cristiano Ronaldóról is elmondta véleményét. – Re­mek labdarúgó, nagy tehetséggel és nagy szorgalommal. A kapusiskolámba járó gyerekeknek is szoktam mesélni, hogy neki már mindene megvan, de a győzni akarása viszi előre. Ezért gyakorol többet a kötelező edzésidőn túl.







Király az Eb-n is megtapasztalta Cristiano Ronaldo klasszisát: a portugál világsztár két gólt vágott neki © AFP

A 108-szoros válogatott kapus vasárnap otthon, a családjával szurkol majd a ma­gyar csapatnak (ahogy tette azt tegnap, a lapzártánk után véget ért lettek elleni meccsen is). Ne­héz mérkőzésre számít a jól támadó ellenféllel szemben, de utódát, Gulácsi Pétert maga is felkészíti az ilyen összecsapásokra. – Ahogy amikor még válogatott csapattársak voltunk, ugyanúgy mostanában is szoktunk beszélni. Ilyenkor több minden szóba kerül köztünk – mondta sejtelmesen Király. S hogy beállna-e a portugálok ellen a kapuba, vagy az elmúlt 12 hó­napban egy percre is megbánta-e, hogy visszavonult? Határozottan nem!

– Azt megtanultam, majdnem két évtizedes külföldi pályafutásom alatt, hogy mindig előre kell nézni. Tizennyolc éven át voltam válogatott, tudtam, hogy elérkezett en­nek a fejezetnek a vége, és én ezt már minden szempontból lezártam – jelentette ki a legendás kapus.