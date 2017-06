Kipenderítették Simicskát

(or)

2017.06.23. 09:15 (or)

Simicska Lajost és családját kitették a Veszprém Arénából. Az oligarcha évek óta törzsszurkolója az ország első számú kézilabdaklubjának, hosszú időn át a gazdasági élet hozzá közel álló szereplői irányították az együttest. Aztán ahogy Fonyó Károly akkori elnöknek mennie kellett a G-nap után, Simicska is költözni volt kénytelen a VIP-ből. Azóta egy családi páholyt bérelt a kakasülőn. Viszont most, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt többségi tulajdont szerez az együttest működtető gazdasági társaságban, a Veszprém Handball Team Zrt.-ben, onnan is mennie kell.







A magasban lévő páholyból tökéletesen belátni a pályát © afp

– Pedig szépen berendezett páholy volt. Lejárt a 24 hónapos szerződése, és nem hosszabbították meg vele, pedig szerette volna. De nem először fordul elő az ilyesmi. Tavaly, hiába lépett elő névadó szponzorrá, még a Telekomnak sem tudtak páholyt biztosítani – magyarázta egy informátorunk. Szerinte sokszor előfordul, hogy azok a hirdetők, akik 50-100 milliós szerződéseket kötnek, az összeg fejében egy páholyra is igényt tartanak. Mészáros mellett amúgy a Fidesz veszprémi erői is képviseltetik magukat a mostani klubvezetésben, a zrt. öttagú igazgató tanácsának tagja Mihalovics Péter és Ovádi Péter, továbbá Várhegyi Attila, a nagyobbik kormánypárt volt fideszes pártigazgatója.







Véget ért az az idő, amikor Simicska (jobbra) nyugodtan nézhette a meccseket Fonyó Károllyal © Németh Dániel

– Sajnos a politika és pénz végérvényesen rátelepedett a klubra – tette hozzá az informátor, aki szerint elég kicsinyes, ahogy Simicskával bánnak.