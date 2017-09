Kim Dzsong Un rajong a Manchester Unitedért

Egy olasz politikus szerint az észak-koreai diktátor elárulta neki, hogy hatalmas Manchester United-rajongó. Kim Dzsong­ Un úgy véli, hamarosan elárasztják honfitársai a Premier League-et.

© AFP

Újabb titok derült ki a világ legrettegettebb zsarnokáról. Az Észak-Korea urával jó barátságot ápoló Antonio Razzi olasz szenátor elárulta: a világ ellenszenvét nukleáris rakétakísérleteivel kivívó diktátor óriási focirajongó. Kedvenc csapata a Manchester United, de mindegyik nagy focitornát végigköveti. Amikor Svájcban tanult, sok Milan-meccset a helyszínen nézett meg, és meggyőződése, hogy rövid időn belül a Serie B-s Perugiában focizó Han Kwang Song mellett további észak-koreai focisták is bemutatkozhatnak az angol bajnokságban.







Kim Dzsong Un bevallása szerint amikor csak tehetné, az Old Traffordon, az Álmok Színházában tapsikolna kedvenc csapatának, a Manchester Unitednek © AFP

Ferenc pápa

Az argentin katolikus egyházfő a Buenos Aires-i San Lorenzo focicsapatáért van megveszve. Jorge Mario Bergoglio gyerekkora óta kötődik a klubhoz, mivel édesapja ott kosárlabdázott. Pártolói tagsági igazolványa is van, az együttes fennállásának centenáriuma alkalmából pedig misét is celebrált.







Ferenc pápa ajándékmezt kapott a San Lorenzo 2014-es Libertadores Kupa-győzelme alkalmából © AFP

Angela Merkel

Németország kancellárja is rajong a futballért. Megválasztása óta valamennyi világeseményen személyesen drukkol a nemzeti válogatottnak, sőt általában az öltözőbe is belátogat, hogy gratuláljon a játékosoknak. Kedvenc játékosa, Bastian Schweinsteiger, a Bundesliga 2-es Energie Cottbus tiszteletbeli tagja.







A kancellárasszonyt 2008-ban választotta tiszteletbeli tagjává a keletnémet Energie Cottbus futballcsapata © Reuters

Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnökénél nagyobb fociszurkolót talán a világon is nehezen találni. Habár korábban azt állította magáról, hogy hatalmas Újpest-drukker, drukkolt már Duna­- ferr- és DVSC-sállal is a nyakában. Mostanában a Puskás Akadémia és a Videoton elkötelezett híve, előbbi NB I-es klubnak az alapító elnöke is.