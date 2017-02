Kiderült, mit csinál a továbbiakban Ocskay Csicsó, a visszavonult hokipápa

Létezik olyan jégkorongőrült, aki azt hitte, hogy idősebb Ocskay Gábor örökké fog dolgozni. Csakhogy ő is emberből készült. A Csicsó becenevű sportági vezető végleg lelépett a színről, az 1952-ben született sportvezető már nem a fehérvári hokisok szakosztály-igazgatója.

Létezik olyan jégkorongőrült, aki azt hitte, hogy idősebb Ocskay Gábor örökké fog dolgozni. Csakhogy ő is emberből készült. A Csicsó becenevű sportági vezető végleg lelépett a színről, az 1952-ben született sportvezető már nem a fehérvári hokisok szakosztály-igazgatója.

Hihetetlennek tűnik, de igaz: a 65 éves Ocskay áttestálta eddigi funkcióját. A jövőben utódaként Szélig Viktor dolgozik tovább Székesfehérváron. S hogy az idősebbik Ocskay távozásának oka között szerepel-e az, hogy a hokicsapat az első és a mostani EBEL-bajnokságban utolsó lett, ez csak feltételezhető.

– Már tavaly áprilisban jeleztem, hogy vége lesz a dalnak – mondja a Borsnak Ocskay. – Tudja, nem akartam azt, hogy holtan vigyenek ki a csarnokból. Elég volt. Visszaveszek a tempóból. Persze a kulcscsomómat azért nem dobom be a kanálisba. Ameddig szükség van a tanácsaimra, addig szívesen segítem Szélig Viktort, az eddigi sportigazgatót.

– A négy évtized alatt előfordult csodás momentumom, de mélypontom is bőven. Számomra a fiam, ifjabb Ocskay Gábor 2009. március 25-i halála az abszolút mélypont. Azóta is feldolgozhatatlan történés. Minden nap velem van – ezt már korábban is mondtam, és ma is tartom.

A búcsúzó, sokak által hokipápának nevezett Ocskay persze büszke a másik fiára, a második feleségétől származó 11 éves István Bendegúzra.

– Neki semmi köze a hokihoz. Remek zenész lehet. Zongorázik, csellózik, klarinétozik és persze a szolfézs is rengeteg időt vesz el.

Hokis azért maradt a famíliában.

Ocskay Gábor büszkén említi, abban az időben kezdett hokizni, amikor még nem volt fedett jégpálya Magyarországon, majd az idők során megélte, hogy a magyar válogatott két A-csoportos vb-n is vitézkedett. Most majd több szabadideje marad, de nincs kétségünk afelől, hogy a hokipálya környékén rendszeresen feltűnik majd.

Legfeljebb annyi változatosságot engedélyez magának, hogy István Bendegúz majdani koncertjeire is ellátogat.