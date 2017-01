Kétlaki életet él a Vasas válogatott focistájának kedvese

Remek őszi szezont futott, így a harmadik helyről várja a tavaszi folytatást a Vasassal a 24-szeres válogatott védő, Korcsmár Zsolt. A komlói születésű futballista hat­éves légióskodást követően tavaly februárban tért haza. Az Újpestből 2010-ben a norvég Brann Bergenbe, majd onnan a német Greuther Fürthbe igazolt. Előbbi állomáshelyén ismerkedett meg jelenlegi párjával, Anja Havikkal.

– Egy közös barátunk mutatott be minket egymásnak Bergenben, és immár négy éve alkotunk egy párt Anjával, aki egy éve egy kisfiúval, Martinnal ajándékozott meg – árulta el a 27 éves focista. – Házasságra még nem került sor, mert a légiós éveim alatt nem találtunk megfelelő alkalmat, de ami késik, nem múlik, hamarosan feleségül veszem a kedvesemet. Anjának ápolónő a végzettsége, koraszülött gyerekekkel foglalkozott mielőtt elköltöztünk Németországba. Most egy online shopot működtetnek a két testvérével, edzőruhákat és kiegészítőket árulnak.







A Vasas focistája azt tervezi, hamarosan feleségül veszi gyermeke édesanyját, a norvég Anját

Korcsmár elárulta, norvég kedvesének nagyon tetszik Bu-dapest, de kissé ne­hezen boldogul, mert kevesen beszélnek angolul.

– Anja ingázik Norvégia és Magyarország között. A munkája és egyéb kötelezettségei miatt muszáj a hazájában is sok időt eltöltenie. Ez sok lemondással jár mindkettőnk számára, ráadásul ilyenkor Martin is nagyon hiányzik, hiszen a párom őt is viszi magával – magyarázta a védő. – A karácsonyokat például úgy oldjuk meg, hogy az egyik évben Bergenben, a másikban Komlón ünnepelünk egymás család­tagjaival. Decemberben itthon voltunk.







Zsolti az ünnepek alatt együtt babázott a nővérével, Zsófival (középen), és rokonával, Krisztinával

A játékos azt is elmondta, nem tudja még, hogy hosszú távon hol telepednek le Anjával.

– Jól érzem magam a Vasasban, a játék is jól megy, de focistaként sosem tudhatja az ember, mit hoz a holnap. Ráadásul még azt sem döntöttük el, hogy a karrierem befejezése után itthon vagy külföldön éljünk-e.