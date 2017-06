Két év után temették el Overdose-t

Szinte napra pontosan két éve pusztult el Overdose, akit tulajdonosa, az áfacsalás gyanúja miatt előzetesben is tartott Mikóczy Zoltán kérésére csak most temettek el.

Szinte napra pontosan két éve pusztult el Overdose, akit tulajdonosa, az áfacsalás gyanúja miatt előzetesben is tartott Mikóczy Zoltán kérésére csak most temettek el.

Dunakeszi Alagon helyezték végső nyugalomra a kétezres évek legsikeresebb, magyar színekben versenyző lovát, Overdose-t. Bár két éve hamvait a Kincsem Park lelátójának bal oldali, galoppoldalán már felravatalozták, csak most helyezték el egy időkapszulába és temették el. Tulajdonosa, Mikóczy Zoltán kérésére, aki áfacsalás miatt előzetesben, majd házi őrizetben is volt. Lova halálhíréről is a börtönben értesült.







Mikóczy Zoltán előzetesben volt, ezért csúszott a búcsúztatás © Bánkúti Sándor

– Nem voltam olyan helyzetben, hogy el tudtam volna intézni a búcsúztatást – mesélte a Borsnak Mikóczy, aki egy, a börtönlelkésztől kapott rózsafüzért helyezett el emlékként Overdose hamvai mellé.

– Hazavágták az életemet anyagilag és erkölcsileg is, de remélem, nemsokára kiderül, hogy ez csak bosszú volt, amiért kivittem Németországba Overdose-t – mondta a tulajdonos, akinek lova 2008-ban volt a csúcson.







A csodaló 2008-ban ért a csúcsra, akkor világranglista 3. volt © bors

A világranglista harmadik helyén állt, Európában pedig a legjobb eredményt érte el. Értékét 1,5 milliárd forintra becsülték. 2013-ban kényszerült visszavonulni savós patairha-gyulladás miatt. A halálos betegségből ugyan kigyógyult, 2015-ben újabb gyilkos kór támadta meg. Mivel műtétre nem volt lehetőség – mert az altatást nem élte volna túl –, orrszondán keresztül szappanos vízzel mosták át a beleit. Ám az orvosi beavatkozás közben megsérült a vékonybele, ami később kiszakadt, vérmérgezést kapott, amelynek következtében el­pusztult. 130 évvel ezelőtt a másik leghíresebb magyar versenylovat, Kincsemet ugyanez a betegség vitte el.