Kész baromság a 60 perces focimeccs

A futballban mindenki tökéletes hülyeségnek tartja a FIFA szabálymódosító testületének javaslatát. Az IFAB elképzelései szerint jobb lenne, ha a meccsek 90 helyett inkább 60 percesek lennének, és tiszta játékidőt mérnének. A bíróknak kellene szabályozni az időt. Emellett olyanokra is gondoltak, hogy a szabadrúgást végző játékos passzolhat saját magának.

Bede Ferenc korábbi nemzetközi játékvezető úgy véli, az IFAB mindenáron meg akarja reformálni a futballt.







– A céljuk, hogy élvezetesebbé tegyék a meccseket, de nem biztos, hogy ezekkel a szabályokkal fogják ezt elérni. Még a videobíró is megnehezíti a helyzetet, hiszen senki nem tud igazán örülni egy gólnak, mert egy perc elteltével is felemelheti a kezét a játékvezető, hogy mégsem. Lehet a szabályokon csűrni-csavarni, de nekünk, akik negyven éve részesei vagyunk, nem biztos, hogy ez jobbá teszi. Arról nem beszélve, hogy az amatőr és a profi bajnokságok között ezek a változások na­gyobb szakadékot okoznának.

Kemenes Szabolcs sosem rejti véka alá a véleményét, most is köntörfalazás nélkül kimondta, amit gondol.







– Úgy érzem, az új szabályokat csak azért akarják bevezetni, mert ezek az emberek unatkoznak, és nincs jobb elfoglaltságuk. A futball azért annyira szép sport, mert megvannak a tradíciói. Ha azt vesszük, hogy egy szurkoló elutazik három-négy ezer kilométert egy mérkőzésre, akkor az a 90 perc is kevés, nem hogy 60. Ha viszont a bíró valóban bármikor leállíthatja az órát, akkor az sehogy sem jön ki hatvan percre, ugyanis, ha tiszta játékidőt nézünk, lesznek olyan össze­csapások, amelyek akár két óra negyven percig is eltarthatnak, az meg csak unalmas lesz. Mi lesz így egy vb-n, amikor egy nap három meccs is van? Abszolút baromságnak tartom az egészet.

George F. Hemingway, a bajnok Honvéd tulajdonosának sem tetszik a dolog.







– Butaság, amitől nem lesz semmi sem jobb. Nem tudok elképzelni hatvanperces meccseket, a megszakítások pedig értékelhetetlenek. Hogy mi lenne a futball élvezhetőségével? Tönkretenné.