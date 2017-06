Kenderesi: a vb-re felépülök

Másfél hónappal a hazai vb előtt vállsérüléssel küzd a 200 méter pillangó olimpiai bronzérmese, Kende­resi Tamás, aki éremesélyesként csobban majd medencébe az év csúcseseményén a Duna Arénában.

– Nagyon rosszkor jött a sérülés, már nincs sok idő, remélem, nem befolyásolja a teljesítményemet a vállprobléma. Az úszás nehézkes, nem úgy tudom mozgatni a karom, ahogy szeretném. Már korábban is fájt a vállam, ez a sérülés újult ki ismét. Szerencsére a pécsi klubom és a város jóvoltából remek orvosi stáb van mögöttem, akik keményen dolgoznak azért, hogy százszázalékos legyek a vb-re – fogalmazott lapunknak Kenderesi, aki első nagy hazai versenyére készül. – A legnagyobb különbség az lesz, hogy tizenötezer emberből legalább tízezer nekem fog szurkolni. Erre külön készülök. Versenyek előtt le szoktam úszni fejben a távot, most annyi változik, hogy a közönség buzdítását is elképzelem.







Kenderesi Tamást (jobbra) Rióban az előfutamban megelőzte Michael Phelps 200 pillangón. Budapes- ten még azzal együtt sem fogja, hogy a magyar úszónak fáj a válla: az amerikai klasszis visszavonult az olimpia után

A Tejszív kampány nagyköveteként is tevékenykedő sportoló edzőként is kipróbálhatta magát, ugyanis ő és Kapás Boglárka irányította az úszóversenynél a két általános iskolásokból álló csapatot.

– Nem áll távol tőlem ez a szakma, ugyanis pályafutásom befejeztével edzőként szeretnék majd dolgozni. Nagyon élveztem, hogy már most megtapasztalhattam, milyen érzés gyerekekkel foglalkozni. Az pedig csak hab a tortán, hogy nyerni is tudtunk – zárta az olimpiai bronzérmes úszó.







Kenderesi az edzéseken mindig elképzeli a magyar szurkolók biztatásának morajlását © MTI

Kapásék perrel fenyegetőztek

Incidens történt egy tegnapi sajtótájékoztatón: az RTL Klubon futó Fókusz című műsor riportere szeretett volna interjút készíteni Kapás Boglárkával, ám nővére, Dóra, aki egyben a menedzsere, úgy engedélyezte, ha csak a Tejszív kampányról esik szó. Amikor a riporter Bogi szerelméről, Telegdy Ádámról érdeklődött, azonnal félbe szakadt a beszélgetés, és a menedzser kijelentette, ha bekerül az adásba az ominózus kérdés, azonnal bepereli az RTL-t.