Itt a bizonyíték: nem a hangjukért szeretjük a ketrecharcosokat - videó

Az MMA legnagyobb fenegyerekeit nézni-hallgatni, miközben egy karácsonyi dalocskát énekelnek? Kevés ennél jobb ünnepi kikapcsolódás van sport-vonalon. No nem azt mondjuk, hogy a 12 Days of Christmas sajátos átirata (a szöveget alaposan átgyúrták, hogy a bunyósok mindennapjait tükrözze) akkora zenei élményt nyújtana, hogy azon kapjuk magunkat, dühöngünk, miért nincs ez a dal még a slágerlistákon... Koránt sem! De jó látni, hogy ezek a meccs közben kegyetlennek és kérlelhetetlennek tűnő figurák is meg tudják mutatni kedves oldalukat.