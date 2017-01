Ingatlanokba fekteti pénzét Priskin

Futballtudása mellett üzleti érzékét is megcsillogtatta Priskin Tamás. A szlovák bajnokságban harmadik Slovan Bratislava magyar válogatott csatára a focipályán megkeresett pénzét már évek óta lakásokba, házakba fekteti.









– Ha nem is napi szinten, de valóban, amikor időm engedi, akkor ingatlanokkal is foglalkozom – mesélte Priskin, aki a foci mellett kétéves kislányával, a tündéri Liával is annyi időt tölt, amennyit csak tud. – Építésekkel, felvásárlással és értékesítéssel is foglalkozunk. Ezek többsége magyarországi ingatlan. Mondhatni, ez a másodállásom – tette hozzá a csatár, aki decemberben, az ingatlanos szemmel nézve is biztosan felső kategóriás, Győr mellett levő francia Chateau Földváry-kastélyban házasodott össze párjával, Petrával.

Válogatott mellékesek

Dzsudzsák Balázs: szintén az ingatlanpiacon, plázavásárlásban is érdekelt.

Király Gábor: kapusiskolát és sportlétesítményt üzemeltet, és sportruházati márkát forgalmaz.

Juhász Roland: készételgyártással foglalkozó cég tulajdonosa.

Böde Dániel: zöldség- és gyümölcskereskedelemmel foglalkozik.

Gera Zoltán: áruszállítással foglalkozó cégben érdekelt.

Stieber Zoltán: az építőiparban tevékenykedik.

Szalai Ádám: fémmegmunkáló céget üzemeltet.