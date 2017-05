Importáljunk havat Putyintól - fergeteges olvasói kommentek a téli olimpia kapcsán

A Borshoz rengeteg olvasói vélemény érkezett a téli olimpiai rendezésről szóló cikkünkhöz. Az emberek hitetlenkednek, van, aki szerint ennél a kormánynál semmi sem kizárt, ezért dühöng, mások viszont inkább viccelősnek az ötleten.



István: Szuper. Szerintem ha a Dunát elterelnénk, és Mohácsnál építenénk egy 2500 m magas hegyet, az jó lenne erre. Aki nem mer nagyot álmodni, kicsi marad. Úgy látszik, mindegy milyen oldali a politikus, jobb vagy bal, alap, hogy hülyének kell lennie ebben az országban



Sándor: Miénk lennének a jeges számok? Jéghideg fröccs, merev távolba nézés fagyottan, szemforgatás a hűtőkamrában, hideg kórházi koszt... de melegen ajánlva, anyós fogadás arcra fagyott mosollyal.



János: Nos, itt van az általam ajánlott nagysánc. Meg is van a kivitelezője: M.L. úr és csapata, aki mindenhez ért.



Ilona: Nem hiszem el. Ez csak blöff, tudják, hogy mi nem tudnánk ezt megoldani! Mielőtt bárki szidalmazná őket – ugye már egyből írják, nem loptak még eleget –, nos, kedveseim, nemcsak a politikusok lopnak, hanem az egyszerű polgár is, nem kicsit, nagyot. És lop a bank, a vállalkozó és a hajléktalan is.



Tünde: Haha, az még drágább mint a nyári, többe kerül. Úgy látszik, hogy bármi áron, minden áron… Szerintem sok magyar családnak ráfagy a mosoly a képére… és nem csak a hidegtől.



Zsolt: És havat majd importálunk hozzá mondjuk Putyin elvtárstól!



Marcsi: Meddig mehet ez még? A hülyeségeikbe belerokkan az ország!



Ágnes: Megkapni nem fogjuk, ezt tudják is, de jó kis pályázatírási pénzlenyúlási lehetőség!



Feri: Ebbe is beleszól majd a Momentum Mozgalom



Gábor: Inkább egy normál 3-as metrót kellene rendezni!

* * *

Hamarosan sportolói véleményekkel is jelentkezünk!