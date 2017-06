Így készül a paralimpiára egy vak baseball-csapat - videó

Nem csak az Egyesült Államokban, de Kubában is nemzeti sport a baseball, így nem csoda, hogy mindenki igyekszik játszani, aki teheti - akár amatőr, akár profi szinten. Azt azonban elsőre nem is hinnénk, hogy a látássérültek ebben a sportban is ki tudják magukat próbálni - sőt, az egyik helyi team már a 2020-as, Japánban megrendezésre kerülő Paralimpiára gyakorol teljes erőbedobással. Abban reménykednek ugyanis, hogy a játék bekerülhet a paralimpiai sportágak közé - ők pedig ezáltal ott is megmutathatják tehetségüket.







Főképp a fülükre támaszkodnak a játékosok © YouTube

De mégis hogyan?

A kérdés jogos. Nos, a trükk az, hogy speciális labdákkal játszanak, amikben kis csengettyűk vannak, emellett a játékosokat 8főleg a futásnál) egyéb hangjelzésekkel - főleg tapssal - segítik. A játék egyébként számukra nem csupán testmozgás: nagy segítség, hogy a látássérültek jobban megértsék-megismerjék az irányokat, fejlesszék a térérzékelésüket pusztán a hallásukra támaszkodva.