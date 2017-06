Hrutka János: Zidane egy zseni

Nemcsak az Alex Ferguson mellett helyet foglaló Orbán Viktor miniszterelnök tekintette meg a helyszínen honfitársaink közül a döntőt: ott volt Hrutka János korábbi válogatott focista, játékosmenedzser is. – Nem is emlékeztem rá, utána kellett néznem, hogy én is játszottam a cardiffi stadionban, még Lothar Matthäus válogatottjában. Fantasztikus aréna, és most hogy telt ház volt, elképesztő hangulat uralkodott – magyarázta Hrutka, akinek ez volt a harmadik BL-döntője, de mindig más csapatot látott.







© AFP

– Az első az isztambuli csoda volt a Liverpoollal és a Milannal, és Rómában voltam még ott, amikor a Barcelona legyőzte a Manchester Unitedet. Ezúttal nem drukkolt senkinek, viccesen megjegyezte, hogy lila-fehér csapatnak eleve nem szorít, és Olaszországban sem a Juve a kedvence. Meglepte, hogy mennyire más arcukat mutatták a torinóiak az első és a második félidőben, és hogy ahhoz képest, hogy az egész idényben alig kaptak gólt, most négyet is, ráadásul rengeteg lehetőséget ki tudtak dolgozni a spanyolok. Na igen, Zinedine Zidane egy zseni.

– Érződik rajta, mekkora tekintélye van a játékosai előtt, erőt és nyugalmat sugároz, és azzal, hogy a Realból címvédőt faragott, márpedig ilyen még nem fordult elő a BL történetében, a vélhetően tényleg a világ legjobb csapatát alkotta meg. Sajnos manapság egy-egy ilyen túra nem csak önfeledt szórakozás. A lefújás után azonnal vonatra szálltak, és épp akkor érkeztek meg Londonba, amikor a London Bridge-nél a terrorcselekmény történt. És azt is hallották, hogy Torinóban egy nyilvános meccsnézés során egy durranás következtében olyan pánik tört ki, hogy egymást taposták az emberek.









– Cardiffban nem láttuk nyomát, hogy fokozottabb biztonsági intézkedések lettek volna, de biztosan nagyon ügyeltek ránk. Mindenesetre a félelem óhatatlanul ott van az emberben, és többször nézeget a háta mögé, mert manapság sajnos bármi megtörténhet.