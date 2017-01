Hollywoodban vigasztalódhat Rousey

Hivatalosan ugyan nem jelentette be a visszavonulását a legismertebb ketrecharcosnő, Ronda Rousey, ám már legelvakultabb rajongói sem hisznek benne. A brazil Amanda Nunestől mindössze 48 másodperc alatt kapott verés csúnya véget vetett a sportkarrierjének.

Pedig nagyon készült a visszatérésre, miután 2015 novemberében Holly Holm kórházba juttatta rúgásával az UFC címmeccsén. A 12 győzelme mellé bekapott vereség akkor annyira megviselte Rouseyt, hogy az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében.









Ám végül sikerült felállnia a padlóról. Ez az újabb, megalázó meccs viszont egy csapásra lerombolta a nimbuszát. Sőt sokan már a korábbi sikereit is megkérdőjelezik, és azzal gyanúsítják, hogy gyenge ellenfeleken át vezetett az útja a csúcsra.









– Időre van szükségem, hogy át­gon­doljam a jövőmet – mondta szűkszavúan Rousey. Egy biztos, ha MMA-harcosként le is szerepelt, Hollywoodban továbbra is számítanak a csinos akcióhősnőre, aki már eddig is olyan kasszasikerekben szerepelt, mint a Sylvester Stallone jegyezte Feláldozhatók 3. része, a Vin Diesel főszereplésével készült Halálos iramban 7., vagy a Törtetők. S már tervbe van véve a következő nagy dobás, az egykor Patrick Swayze-vel leforgatott Országúti diszkó felújított változata, amit az a Nick Cassavetes rendezhet meg, akinek a romantikus filmek kedvelői nagy kedvencüket, a Szerelmünk lapjait is köszönhetik Ryan Goslinggal.