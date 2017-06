Hirtelen halál: az áldozatok 75 százaléka afrikai

A futballpályákon előforduló hirtelen halál leginkább az afrikaiakat érinti. Legalábbis ez derül ki egy nigériai tanulmányból. A legutóbbi esetben a fiatal áldozat szintén afrikai volt.

A futballpályákon előforduló hirtelen halál leginkább az afrikaiakat érinti. Legalábbis ez derül ki egy nigériai tanulmányból. A legutóbbi esetben a fiatal áldozat szintén afrikai volt.

Cheick Tiote a legutóbbi áldozata a futballpályákon egyre gyakrabban előforduló hirtelen halálnak. A legtöbb esetben kideríthető, mi áll a háttérben, ezúttal egyelőre nem tudni, mi okozta a fiatal focista halálát. Az kiderült, hogy az a második ligás pekingi csapat pályáján, ahol a tragédia történt, nem volt defibrillátor, de két héttel a haláleset után sem tudni semmi pontosat az okokról.

Ami biztos: Tiote nem kezdte jól kínai karrierjét, noha egy vagyont fizettek neki – egy évre 590 millió forintnyi összeg volt a jövedelme –, és a csapat sem. Egy edzőcsere után kezdtek volna beindulni, de akkor meg az egyre forróbb időjárás nehezítette meg a focisták dolgát. Tiote utolsó meccsén nyert a csapat.







Cheick Tiote nemrég igazolt Kínába, sajnos rövid ideig élvezhette csapata vendégszeretetét

Döbbenetes, de egy nigériai tanulmány szerint az 1990 óta bekövetkezett, ilyen jellegű halálesetek 75 százaléka afrikai származású játékosokkal történik, egy másik, az NBA-t vizsgáló tanulmány pedig azt állapította meg, hogy a fekete játékosoknál hétszer nagyobb az esélye a pályán előforduló halálnak. A szakemberek genetikai okokat sejtenek a kutatási eredmények hátterében, de mivel a szív rendkívül bonyolult, a pontos okok nem ismertek. Az biztos, hogy Tiote szívét, amikor még a Newcastle-ben szerepelt, alaposan megvizsgálták, de semmiféle rendellenességet nem találtak.







Marc-Vivien Foé 2003-ban halt meg, tragédiáját közvetítette a tévé

A tanulmányok eredményét egyébként sajnos a legutóbbi esetek is alátámasztják: az első olyan tragédia, amelyet a tévé is közvetített Marc-Vivien Foé halála volt 2003-ból és a Tiote halálát megelőző ilyen jellegű tragédia is egy afrikai származású exfocistához köthető. Ugo Ehiogu április 21-én veszítette életét, a Tottenham U23-as csapatának edzése közben lett rosszul.