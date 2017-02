Hazavágja a Bálint-nap a BL-t

A Bajnokok Ligája a világ egyik legjobb versenysorozata, a legtökéletesebben szervezett sportesemények egyike, éppen ezért érthetetlen, hogyan tudták az egyenes kieséses szakasz nyitányát Valentin-napra tenni.







Asszony, tartsd a kilenc méter távolságot!

Hát most mit csináljon a szerencsétlen férfiember? Válassza a gyertyafényes vacsorát, közben meg fülhallgatón hallgassa a közvetítést? Sandítson a szeretett nőszemély válla fölött a tévére? Vagy nagyvonalúan mondjon le egy PSG–Barcelonáról vagy egy Benfica–Dortmundról?

Azt már nem! Mindkét parti mellett vannak érvek, hogy partnerünket leültessük a tévé elé (ha már a helyszínre nincs módunk kivinni).

Benfica–Dortmund

Ezzel kell meggyőzni az asszonyt: tuti lesz gól! Kedvesünknek mondjuk el azt is, hogy a portugálok az Eb-győztesek, a Benfica az ország legjobb csapata, az ellenfél meg egy gólgép, megdöntötte a csoportkör rekordját, összesen 21 találatot jegyzett, ráadásul volt egy 8-4-es partija is (amin, nem mellékes, a magyar válogatott, Nikolics is betalált). És ha kedvesünk szereti a vicces meglepetéseket, mondjuk el továbbá azt is: a portugálok megtréfálhatják a németeket.







A sárgák elég sűrűn ölelkeznek mostanában © AFP

PSG-BARCELONA MA, 20.45, TV: M4 Ezzel kell meggyőzni az asszonyt: a világ két legromantikusabb városa csap össze! De ha ez nem volna elég: Nincs a sportágban semmi, ami jobban tükrözné a szív és a lélek csatáját. Ez a két klub a szép futball, a szenvedély és az áldozat megtestesítője, mindkét oldalon hemzsegnek a zsenik, akik azokat is képesek elkápráztatni egy-egy megoldással, akik soha nem néztek még focimeccset. Mindemellett: Verratti, a franciák olasz középpályása szerelmet vallott az ellenfélnek: – Ha hívnának, nem tudnék nemet mondani. Ez a világ legjobb csapata – mondta a mai ellenfélről. Nyolcaddöntő 1. mérkőzések Február 14. (kedd) Benfica–Dortmund PSG–Barcelona Február 15. (szerda) Real Madrid–Napoli Bayern–Arsenal Február 21. (kedd) ManCity–Monaco Leverkusen–Atlético Február 22. (szerda) Porto–Juventus Sevilla–Leicester