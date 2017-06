Gyurta is végső búcsút vett Szélestől

Végső búcsút vettek pénteken a Megyeri úti temetőben az úszó mesteredzőtől, Széles Sándortól, aki Gyurta Dánielt és Risztov Évát is olimpiai bajnoki címhez segítette Londonban. A szakember 61 évesen hunyt el, miután március végén elesett, kómába került, és többé már nem is tért magához. Szélest az úszótársadalom kréme elkísérte az utolsó útjára. A gyászszertartáson sokak mellett ott volt az edző kedvenc tanítványa, Gyurta Dániel is, akivel az utóbbi időben különváltak útjaik, és megszakadt a kapcsolatuk.















Gyurta Dani és családja megtisztelte a jelenlétével Szélest © Czerkl Gábor

A mai úszók közül Gyurta Gergely, Kapás Boglárka, Verrasztó Dávid és Verrasztó Evelin, míg a korábbi versenyzők közül Darnyi Tamás, Szabó József, Güttler Károly és Szabó Tünde is megjelent, de tiszteletét tette a MÚSZ jelenlegi és volt elnöke, Bienerth Gusztáv és Gyárfás Tamás, valamint Sós Csaba szövetségi kapitány is.

Hosszú Katinka és férje, Shane Tusup monacói elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a temetésen.