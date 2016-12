Gyárfás ügy: Hargitay szerint szó sincs az úszóknál vezetői válságról

A lefrissebb hírek szerint a turisztikai kormánybiztosként dolgozó Bienerth Gusztáv „nehézsúlyú” kihívóval, az egykori sportminiszter Deutsch Tamással számolhat. A puskaporos hangulat, a pillanatnyi helyzet elemzésére kértük Hargitay Andrást, úszóválogatottunk szövetségi kapitányát.

– Lépten-nyomon azt hallani, olvasni, hogy sportágunkban hónapok óta vezetői válság uralkodik - kezdi Hargitay. - Nos, én effélét egyáltalán nem érzek. Ha ez igaz lenne, akkor nem szerepelne olyan fényesen nemzeti együttesünk Eb-n, vb-n és olimpián, amint azt rendszeresen teszi.

Megkérdeztük Hargitaytól: szerinte Gyárfás esetleg mégis sorompóba száll-e azért a tisztért, amiről november 30-án lemondott, de ezt valószínűtlennek nevezte a kapitány.







© Cser Dániel

– Az új elnök személyét illetően tippelni sem tudok. Bienerth Gusztávról, aki eddig egyedül jelentkezett be erre a tisztségre, azt hallani, és ezt ő maga nyilatkozta, hogy önjelölt. Deutsch Tamás feltűnése új. Róla annyit tudni, hogy korábban sportminiszterként dolgozott, és a MOB-ban is betöltötte az egyik alelnöki tisztséget. Ismétlem, számomra meglepő, hogy egyáltalán efféle tisztújításra kerül sor, mert nincs vezetői válság! Ha lenne ilyen, akkor a riói olimpiát követő, a MOB-ban rendezett sportági értékelésen ez is felvetődött volna. De nem vetődött fel. Sőt! A MOB-vezetés kiemelte, hogy mennyire eredményesek vagyunk. Amikor felvetettük, ezt talán illene a közvélemény felé is kommunikálni, azt válaszolták: majd később, majd később...