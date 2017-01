Guzmics eladásából két menedzseriroda is hasznot húz

Jól jellemzi a magyar „sikeréhséget”, hogy a sztároktól hemzsegő kínai élvonalban szereplő Jenpien Fundéba igazoló Guzmics Richárd szerződtetését két különböző menedzseriroda is a saját üzleteként tálalja az interneten. Először Paunoch Péter játékosügynök irodája, a Center Sport számolt be a Wisla Krakowtól távozó válogatott védő aláírásáról, majd nem sokkal ké­sőbb Filipovics Vladan csapata, az F-Group is öles betűkkel hirdette az üzlet létrejöttét. Aki nincs benne a futballbizniszben, csak kapkodja a fejét, hogyan lehetséges, hogy egy játékos mesés kondíciókkal bíró szerződtetéséből egyszerre ketten is hasznot húznak.







A játékos kínai szerződtetését a Center Sport és az F-Group is saját üzleteként tálalta az interneten

– A kínai klubtól megbízást kaptunk egy belső védő szerződtetésére, mi pedig beajánlottuk Ricsit – árulta el Paunoch. – Az üzletet a klubbal mi hoztuk tető alá, de mivel a játékossal Vladan Filipovicsnak volt meghatalmazása erre az országra, mindkét ügynökség részesül az üzletből.

Paunoch elárulta, Guzmics egyéves szerződést kötött tegnap a Spanyolországban edzőtáborozó, az előző idényben 9. helyen végző Jenpiennel, amely gazdaságilag nem tartozik az élmezőnybe, egyelőre a ma­gyar válogatott védő a legnevesebb igazolásuk.







Guzmics a korábbi lengyel fizetésének többszöröséért írt alá a Jenpienhez © Vágvölgyi Bálint

– A klub a koreai határhoz közel, egy élhető vá­rosban, Yanjiban mûködik. A csapatnak dél-koreai edzője van, aki egy válogatott meccsen személyesen is megfigyelte Ricsit, és nagyon megtetszett neki a játéka – magyarázta az ügy­nök. – Pontos összeget nem mondhatok, de a játékos legalább annyival keres majd többet a lengyel fizetéséhez képest, mint amennyivel távolabb van Kína Lengyelországtól.