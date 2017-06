Gróf vagánysága bejön Storcknak

Mialatt a Honvéd-focisták a huszonnégy év után elért újabb focibajnoki cí­müket ünnepelték, egyik legjobbjuk, Gróf Dávid arcát megműtötték a Központi Baleseti Ambulancián. A kapus rúgást kapott a Videoton egyik focistájától, felszakadt az állán a bőr, és mivel a vérzés nem csillapodott, a sebészeten kötött ki. Fájdalmát azonban az aranyérem mellett feledtette az a tény is, hogy Bernd Storck kapitány be­hívta válogatott keretébe az oroszok elleni hétfői barátságos derbire, majd utazhat Andorrába, a vb-selejtezőre is.

– Dáci – mert így becézem a fiamat – a válogatottban akkor is debütálna, ha jóval súlyosabb sérülés éri – állítja Gróf Attila, a Gro­sics Gyula Kapusiskola trénere. – Nem ki­zárt, hogy kap egy teljes félidőt az oroszok ellen. Storck azt mondta neki, úgy ké­szüljön, hogy ko­moly fantá­ziát lát benne.







A légiósévek jót tettek Gróf Dávid fizikumának, hiszen igencsak megerősödött

A kapitánynak a 28 éves hálóőr vagánysága mellett remek fizikai felépítése is tetszik.

– Ötéves kora óta kapusnak készül, ott volt az edzéseimen, meccseimen, bárhol is védtem – folytatja Gróf Attila, aki hat­van­négy NB I-es meccset számlál, s bajnokká avatták a Honvéddal (1985–86) és az Újpesttel (1989–1990) is.

– Svéd mene­dzsere révén a skót Hibernianhoz került 2008-ban, amelynek színeiben védett az FC Barcelona ellen is, egy barátságos mérkőzésen. Az utolsó húsz percre állt be, nem kapott gólt, noha olyan támadó is játszott a katalánoknál, mint Samuel Eto’o.







A bajnoki döntő után sérülés miatt lemaradt az ünneplésről © Zsolnai Péter

A Hibernian után az angol Notts County és a Walsall következett, Dávid az öt Nagy-Britanniában töltött idénye alatt ti­zenhárom kiló izommal gyarapodott, így a légi párbajokat rendre megnyeri kapuja előterében.

– Elérzékenyültem, amikor a bajnoki döntőn használt labdát nekem adta. Attól még inkább, hogy a szakmai tanácsaimat máig kikéri. Kétéves szerződés köti a kispestiekhez, ám ha újabb külföldi ajánlat érkezik, arra biztatom, mondjon igent.