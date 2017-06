Forma–1: bunyózzon Hamilton és Vettel!

A két világbajnok, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel kakaskodása nemcsak az F1-es Azerbajdzsáni Nagydíjat dobta föl, hanem a Paddy Power Betfair online fogadóirodát is megihlette. Miután a kétszer is egymásnak koccanó pilóták a pályán kívül is folytatták az üzengetést egymásnak, s a brit azt találta mondani: „Ha Vettel azt akarja bizonyítani, micsoda férfi, akkor jöjjön és a pályán kívül, szemtől szembe majd megbeszéljük”, az iroda vezetője úgy gondolta, egy bokszmeccsen kiengedhetnék a gőzt. Feldobtak 1 millió font (350 millió Ft), ami a győztes markát ütné, ha még idén nyélbe ütnék a bunyót. Egyetlen kikötés van, hogy az összeget jótékony célra kell felajánlani.

Fogadni máris lehet az egyelőre csak képzeletbeli meccsre, ahol egyértelműen Vettelt tekintik favoritnak. A négyszeres világbajnok német győzelmét csupán 1,1-es oddsszal adják, míg Hamilton sikere hatszoros pénzt hozna. Annak, hogy Vettel ki­ütéssel vet véget a meccsnek, 3,25 a szorzója, ha viszont csak pontozással kerekedik fölül: 1,67. Hamilton K.O.-ja ellenben 15-szörös nyereményt garantálna, ha pedig a bírók döntenek a javára, tízszeres pénzt jelenthet.

Most már csak rá kellene venni a feleket, hogy kötelek közé lépjenek.