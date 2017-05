Fontmilliárdos válhat a Klicskót kiütő Joshuából

David Beckhamnél is nagyobb anyagi potenciált látnak az angolok az IBF, a WBA és az IBO újdonsült nehézsúlyú bokszvilágbajnokában, Anthony Joshuában. A 27 éves öklöző, aki a hatodik menetben maga is padlót fogott, emlékezetes csatában győzte le Klicskót. Az ukránra a negyedik és a tizenegyedik etapban is rá kellett számolni, utóbbiban kétszer, majd a sarokba szorulva olyan sorozást kapott, hogy a bíró beszüntette a találkozót.







Joshua ezzel a jobbfelütéssel rendítette meg végleg Klicskót © Reuters

– Amikor elkezdtem bokszolni, milliomos akartam lenni, mivel ezt elértem, most már az a célom, hogy milliárdos legyek – jelentette ki Joshua, aki ezzel a meccsel 15 millió fontot, azaz 5,5 milliárd forintot keresett, úgyhogy az lesz az első dolga, hogy kifizesse az egyik londoni mosodában felhalmozott 120 fontos tartozását.

Barry Hearn, a bunyóst képviselő Matchroom promóteri iroda vezetője szerint Joshua több pénzt kereshet pályafutása alatt, mint az angolok bálványa, Beckham.

– Még legalább tíz év benne van, ha folyamatosan nyer, fontmilliárdos lesz. Az biztos, hogy kereskedelmi szempontból már most hatalmas Anthony vonzere­je, egy globális márkává nőtte ki magát – mondta a promóter.







Nagyobb anyagi lehetőségeket látnak a szakemberek a brit bokszolóban, mint Beckhamben © AFP

Joshuának saját cége van, amelynek ő a vezérigazgatója, saját könyvelőkkel és jogászokkal dolgozik. A Jaguar Land Rover nagykövete, az Under Armour sportszergyártó és az Apple számítástechnikai cég Dr. Dre fejhallgatójának reklámarca, de szerződésben áll a Lucozade, a Lynx és a Sky Sportsszal is.

– Meglehetôsen hosszú az út odáig, amíg Joshua milliárdos lesz. Ehhez elsősorban Ameri­kában kell telt házas mérkőzéseket vívnia, és megnyernie. Képesnek tartom rá, hogy megvalósítsa az álmát – tette hozzá Mark Borkowski, PR- és marketingguru.