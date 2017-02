Fogadási csalás áll pitét majszoló túlsúlyos kapus ügye mögött?

Az angol ötödosztályú Sutton United másfél mázsás kapusa, Wayne Shaw és egy meztelen zsiráf ellopta a show-t a továbbjutott Arsenaltól a két csapat FA-kupa-nyolcaddöntőjén.

Senkit sem érdekel az ágyúsok 2-0-s győzelme, mindenki a kiscsapat nagy kapusáról beszél. A meccsnél ugyanis sokkal szórakoztatóbb volt, amikor a kispadozó hálóőr – aki egyben a csapat kapusedzője és pályagondnoka is – a meccs hajrájában benyomott egy hatalmas pitét az oldalvonal mellett.

Az egyik angol fogadóirodánál ugyanis erre is lehetett fogadni a találkozó előtt, a 150 kilós játékos tudott erről, haverjai fogadtak is rá. A brit szerencsejáték bizottság vizsgálja is az esetet.







A pitefaló Shaw ellopta a show-t az Arsenaltól © Reuters

Más is megpróbálta ellopni a show-t

A brit autóversenyző, Jordan Batts Twitter-oldalán előre megírta, unokatestvére a Sutton kabalaállatának, Jenny zsiráfnak öltözve fog berohanni a pályára. Senki sem vette komolyan, így a hazai szurkoló egy szál alsógatyában, zsiráfmaszkkal a fején zavartalanul hajtotta végre magánakcióját. Eredmény ide vagy oda, a Suttonnak nincs miért szégyenkeznie – bezzeg az Arsenalnak.







Előre bejelentették, hogy be fog rohanni a pályára egy zsiráfmaszkos szurkoló © Reuters

A luxuskörülményekhez szokott, ám azt a kiscsapat stadionjában nélkülözni kénytelen ágyúsok úgy gondolták, megtehetik, hogy egy undorító szemétdombot hagynak maguk után az öltözőben.







Szétdobálták az üres flakonokat és a vécépapír-gurigákat az ágyúsok játékosai © Twitter