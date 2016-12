Férfiakat is lenyom szkanderben Brigitta

Sajátos módon töri meg szkanderellen­fe­leit Kőváriné Ivánfi Brigitta. A szolnoki szerződéses honvéd-szakaszvezető sose néz riválisa szemébe, a bíró Ready! Go! vezényszavára fülel, és rögvest beindítja robbanó erejű nyomását. Nem csoda, hogy Ma­gyar­ország legjobb női szkanderversenyzője a jövő évi, nálunk rendezendő vb-n aranyéremben bizakodik.







A katonanő nem csak edz, versenyez is az erősebbik nem képviselőivel

– A karjaim bicepszátmérője edzés után eléri a 42 centit is – mondja Brigi, aki a hetvenkilósok súlycsoportjában versenyez, hozzá hasonló testsúlyú férfiakkal is asztalhoz áll, mi több, diadalmaskodik is ellenük.









– A szkander olvasatomban inkább a technika és nem a nyers erő sportja, bár az ujj és a csukló ereje mellett számít a tré­nin­gen külön meg­dol­goz­tatott izom­csoportok segítsége is. Kőváriné ti­zen­három éve a fekve nyomást űző súlyemelők közül pártolt át a szkanderre, és utóbbi sportágban számos világ- és Európa-bajnoki érmet őriz. A 2016. októberi bulgáriai vb-n bal kézzel vívott csatái után bronzérmesként állhatott dobogóra.







Legutóbb vb-bronzérmes lett bal kézzel a legjobb magyar női szkanderes

– Verseny közben többen készítenek videót a meccseimről. Azokat utólag elemzem, és javítom a technikai hibáimat – árult el egy kis kulisszatitkot Brigi. Noha a világon többeknek ez a sport egyben hivatás is, nálunk ez nem jellemző, mert nincs benne elég pénz. Brigi nem tagadja, örülne, ha a Magyar Szkander Szövetség támogatása mellé egyéni szponzort lelne, ugyanis a felkészülési időszak megterheli családja költségvetését.







Brigittának férfiakat megszégyenítően széles a karja

– Amúgy a bal kezem a technikásabb, a jobb pedig erősebb. Mindkét kézzel versenyzem, hiszen így dupla esélyem van az éremszerzésre.