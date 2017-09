Felütötte fejét az NB I-ben a fizetési sapka

Habár hivatalosan nem létezik fizetési sapka az NB I-es focibajnokságban, vannak olyan klubok, amelyek fizetési maximumot határoznak meg.

Egyre több NB I-es klubnál nyíltan, konkrét összegekről beszélnek a focisták fizetéseit illetően, de sok helyen továbbra is tabu a téma. A Paksnál fizetési sapkát vezettek be, a keret tagjai százezer forinttól másfél millióig keresnek havonta, erről Balog Judit ügyvezető beszélt a Digi Sport Reggeli Start című műsorában. Tulajdonképpen a bajnoki címvédő Honvédnál is létezik fizetési sapka, amely szintén 1,5 millió forint. Ezt maga a klub tulajdonosa, George F. Hemingway árulta el nemrég.

– Egy kivétellel a labdarúgók ezer és ötezer euró (300 ezer–1,5 millió Ft) között keresnek – nyilatkozta az RTL Klub „Házon kívül” stábjának az üzletember. Az egyetlen kivétel az olasz Da­vide Lanzafame, aki a Sport Plusz korábbi cikke szerint 2,5 millió forintot tesz zsebre egy hónapban.







Priskin Tamás nem véletlenül igazolt haza a Slovanból, jelenleg Juhász mellett ő a legjobban kereső NB I-es futballista © MTI

A Balmazújváros elnöke, Tiba Zoltán is elmondta a RTL-nek, hogy náluk mennyi az annyi. – A legtöbbet kereső játékos hétezer eurót (2,1 millió Ft) kap, a csapat zöme, olyan 13 játékos pedig egymillió forint alatt keres.







Köztudott, hogy George F. Hemingway, a Honvéd tulajdonosa is kordában tartja a fizetéseket, és a bajnoki cím bizonyítja, hogy így is lehet elérni eredményeket © MTI

Ám nem mindenhol ilyen „alacsonyak” a maximumfizetések, információink szerint az FTC-nél Priskin Tamás, míg a Vidinél Juhász Roland 8–8 millió forintot visz haza havonta.

– A Fradi vagy a Vidi nem teheti meg, hogy bevezeti a fizetési sapkát. Nekik a nemzetközi kupaszereplés a céljuk. Nincs értelme bevezetni az NB I-ben, mert a klubok nem tudnának olyan játékosokat igazolni, akikkel a nemzetközi kupaporondon eredményesek lehetnének – mondta Szabados Gábor sportközgazdász.







Pakson nem titkolják, hogy havi 1,5 millió forintban határozták meg a játékosok fizetési maximumát © MTI

Klub Legmagasabb fizetés (forint)

Videoton – 8 millió

Honvéd – 2,5 millió

Ferencváros – 8 millió

Diósgyőr – 5 millió

Debrecen – 4,6 millió

Puskás Akadémia – 5 millió

Vasas – 1,5 millió

Újpest – 3 millió

Mezőkövesd – 2 millió

Paks – 1,5 millió

Haladás – 2,6 millió

Balmazújváros – 2,1 millió