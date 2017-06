Felkopott az álla, lelépett Athénba

A legjobb magyar amatőr nehézsúlyú bu­nyós nem volt ott a harkovi Eb mezőnyében: Bernáth István Athénba költözött, most ott él és edz.







A bokszoló 28 évesen elégelte meg, hogy még mindig a szülei tartsák el, ezért elköltözött párjával Görögországba © MTI

– Balzsay Károly szövetségi ka­pitány előzetesen nem kérdezte, egyáltalán kimennék-e a kontinensviadalra, mindössze úgy nyilatkozott: nem tudja, hányadán áll velem – magyarázza Bernáth, immár Athénból.

– Összességében nem éreztem helyénvalónak, hogy 28 évesen a szüleim tartsanak el, ezért távoztam. Bernáth azt is elmondta, idehaza amatőr bunyósként senkitől sem ka­pott fizetést. Félprofiként – ha éppen akadt meccse – bizonyos összegek be­folytak, de csak ritkán. Ezért országot váltott, összeköltözött a debreceni orvosi egyetemen végzett görög pszichiáter barátnőjével, Petrinával, akit hamarosan eljegyez.









– A 2015-ös Eb-rajtom is ki­maradt, mert előtte képtelen volt a magyar szövetség edzőpartnert biztosítani. Egyedül odahaza is tudok zsákolni, de az mit sem ér. Athénban most az Andreadis klub havi 1200 euró (370 ezer Ft) fizetést utal, egy győztes meccsért 300 euró (92 ezer) jár. Ráadásul egy támogató benzinkútnál in­gyen tankolok, más szponzoraim pedig el­látnak kesztyűvel és sportfelszereléssel. Azt mondja, magyar amatőr bokszolónak lenni kilátástalan.

– Ha honi bajnoki címet szereztem, egyszeri alkalommal ki­utaltak 100 ezer forintot. Mondják már meg, ma­napság az mire elég? A görög szövetség felajánlotta neki az állampolgárságot, ám a bunyós még nem döntötte el, hogy a jövő vi­lágversenyein melyik nemzet színeiben lép ringbe. Elvégre a szívében magyar.