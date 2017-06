Felfüggesztett börtönt kaphat az újságíróra támadó vezetőedző

Ahogy a Bors tavaly novemberben elsőként megírta, botrányosan viselkedett Csertői Aurél az őszi Paks–Újpest (1-1) bajnoki után. Rátámadt a Tolnai Népújság szerkesztőjére, egyben a Nemzeti Sport helyi tudósítójára. Ezért kell csütörtökön a Paksi Járásbíróság elé állnia.

– Nyilatkozatot szerettem volna felvenni Baló Tamással, amikor odajött Csertői, elrángatott, és rámförmedt: „Mit képzelsz, te f*szszopó, hogy a csapat ellen írogatsz?! Tűnjél el a stadionból, a k*rva anyádat!” A biz­tonságiaknak kellett lefogniuk, különben nem is tudom, mit csinált volna velem – mesélte akkor lapunknak Rónai Gábor újságíró. – Néhány nappal korábban elemeztük a paksi csapat helyzetét, mi vezetett odáig, hogy lecsúszott az utolsó helyre. És egyik konklúzióként azt pedzegettük, hogy az edzőváltás lehet a megoldás. Erre rágott be Csertői – tette hozzá.







Rónai Gábor újságíró (balra) nem tudta mire vélni a paksiak alpári viselkedését. Csertői (jobbra) feje majd szétrobbant a dühtől

Ráadásul Tököli Attila segéd­edző és Gévay Zsolt csapatkapitány is nekiesett Rónainak, ahelyett, hogy megnyugtatták volna Csertőit. Kerestük az újság­írót, de a bírósági tárgyalás előtt nem kívánt nyilatkozni. Csak annyit mondott, nagyon megviselték a történtek, azóta sem járt Paks-meccsen, valamint, hogy cége ügyvédeinek tanácsára terelte jogi útra az ügyet. A szakemberek szerint pedig a pénzbüntetés mellett akár felfüggesztett börtönbüntetést is kaphat Csertői. Azt is megtudtuk, egy hónappal ezelőtt egy bírósági meghallgatáson a paksi tréner beismerte, hogy nekirontott Ró­nainak, azonban Tököli és Gévay tagadta a támadást. Az újságíró tanúkkal, képekkel és videófelvételekkel is bizonyítani tudja a történteket.