Felállítják Storckot a székéből az andorrai blama után

Megpecsételődött Bernd Storck szövetségi kapitány sorsa – értesült lapunk. Az Andorra elleni 1-0-s vereség után a német edző az MLSZ-vezérkar kezébe adta a sorsát. A szövetség elnöksége kedden – más információk szerint csütörtökön – hallgatja meg a kapitány beszámolóját, és tárgyal a hogyan továbbról. A Bors értesülése szerint már az elnökségben is többségbe kerültek azok, akik szerint megbocsáthatatlan kikapni egy olyan alakulattól, amely 13 év elteltével nyert újfent tétmeccset.

A Népszava szerint a szövetség már föl is vette a kapcsolatot a DAC-tól minap távozott László Csabával, aki a híresztelést úgy kommentálta: nem akar a dolgok elébe menni... Mindenesetre ehhez Dárdainak is lesz egy-két szava: a Hertha mesterének véleményét rendszeresen kikéri Csányi Sándor, és nincs ez másként egy olyan kényes helyzetben sem, amilyen a mostani. Dárdai továbbra is a német vonalat erőltetné...







Búcsút int a nemzeti csapatnak, csak az a kérdés, mikor © MTI

Mindenesetre ha a kapitányi stafétát át is kell adnia Storcknak, meglehet, a sportigazgatói posztját megtarthatja. Túl nagy befolyása van, túl nagy hatalom összpontosul a kezében, túl sok fizetést kap, és a menesztése annak beismerése volna, hogy az elmúlt időszakban tévúton jártunk.

A honi szakembergárda azonban azt szeretné, ha messzire elzavarnák. Ilyenkor könnyű azt mondani, hogy irigység és rosszindulat beszél belőlük, de ezúttal inkább arról van szó, hogy Storck ajtóstul rontott be a magyar labdarúgásba, összeveszett szinte mindenkivel, még azokkal is, akiket ő hozatott ide. Arroganciáját, kivagyiságát a lapunkhoz eljuttatott képek tökéletesen szimbolizálják: Telkiben ül a pálya közepén, az edzésbe onnan kotnyeleskedik bele, miközben a magyar edzők megalázva állnak a háttérben...

– Nem értem, az MLSZ hogyan engedheti meg magának, hogy ez az ember tönkretegyen mindent – hangoztatja Storck egyik korábbi munkatársa. Aki az ő kérésére vállalta el a munkát. És aki nem mellékesen a honfitársa...