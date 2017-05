Fábiánné megtalálta Kovács Kati utódát

Fábiánné Rozsnyói Katalin újfent gyémántra lelt. Csiszolgatja is rendesen: Takács Tamara, a Vasas kajakosa – merthogy róla van szó – a minap gyakorlatilag összezúzta a hazai élmezőnyt mind ötszáz, mind ezer méteren. De nemcsak hogy tehetséges, igazán bevállalós is a maratoni távon ifi világbajnoki címmel büszkélkedő húszéves lány, aki dél-afrikai edzőtáborozása során védőháló nélkül évődött a cá­pákkal, ráadásul oroszlánt is etetett.

Fábiánnéban egyébként kicsit meghűlt a vér, amikor meg­tud­ta, hogy Tamara Dél-Afriká­­ban milyen társaságban úszkált.







Edzője szerint Tamara a 31-szeres világbajnok Kovács Katalin (kis képen) nyomdokaiba léphet © Facebook, Bors

– Ezenkívül arra is figyelmeztettem, hogy ha kocsiba ül, óvatosan bánjon a gázpedállal – mondja Kati néni. – E tekintetben Janics Natasára emlékeztet, a Kínában dolgozó háromszoros olimpiai bajnoknő is a sebesség megszállottja.

A világ egyik legkiválóbb ka­jakos szakemberét egyébként egy másik háromszoros ötkarikás aranyérmesre emlékezteti Tamara.







Fábiánné nem örült, amikor megtudta, milyen veszélynek tette ki magát a tanítványa © Végh István

– A korábbi, kezem alatt dolgozott kiválóságok közül Kovács Katalint idézi fel bennem – vallja meg a szakember, aki szerint különleges lesz a 2017-es idény, ugyanis a honi hölgyek mezőnyéből egyelőre hiányzik a nagyágyú Kozák Danuta, Homonnai Luca, Csipes Tamara és Kárász Anna is, viszont Szabó Gabi, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta sem akárki, ők hárman vállalják a harcot a feltörekvő fiatalokkal, köztük Tamarával.







Tamara nem ismer félelmet

– Tamara ötszázas versenyző, de indítom ezren is, hogy megfelelő fizikai alapokra építkezhessünk. Bár az első idei rangsorolón kettős győzelmet aratott, de a szegedi Világkupa lesz az igazi erőfelmérő.