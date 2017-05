Ellepik a magyar focisták a kupaporondot

Akár tizenöt magyar légiós csapata is részt vehet a következő szezonban Európa két legrangosabb kupasorozatában, a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában. Kérdés, ebből mennyien jutnak majd fel a főtáblára.

Habár a négy európai topligában alig van magyar légiós, ők legalább jó helyen vannak. Az angol Liverpoolban Bogdán Ádám ugyan teljesen perifériára szorult, de ettől még csapata jó eséllyel akár a BL-főtábláig verekedheti magát. A „legmagyarosabb” külföldi bajnokságban, a Bundesligában rengeteg sikerélmény érte a magyarokat. Az RB Leipziggel Gulácsi Péter ezüstérmes lett, így rögtön a BL 32-es főtábláján szerepelhet, míg a Hoffenheimmel negyedikként végző Szalai Ádáméknak selejtezniük kell a legrangosabb kupasorozatban. A Dárdai Pál vezette, hatodik helyezett Hertha BSC pedig az EL-selejtezőnek vághat neki.







Jelen állás szerint Gulácsi Péterért biztosan szoríthatunk a BL-ben © AFP

Egyébként a BL történetében háromnál több magyar játékos egy szezonban csak akkor játszott a főtáblán, amikor NB I-es csapat is túljutott a selejtezőkön: 1995-ben (FTC) és 2008-ban (DVSC), most viszont Gulácsihoz jó esetben akár öt válogatott társa is csatlakozhat.







Kádár Tamás Dinamo Kijevje bivalyerős meglepetés lenne, ha nem abszolválnák a BL-selejtezőt

Eddig 3 magyar volt a legtöbb a BL-ben: 1999/2000: Király Gábor, Dárdai Pál (Hertha BSC), Korsós György (Sturm Graz)

2000/2001: Korsós György, Szabics Imre (Sturm Graz), Bodnár László (Dinamo Kijev)

2006/2007: Fehér Csaba (PSV), Tőzsér Dániel (AEK Athén), Juhász Roland (Anderlecht)

Mivel az EL-selejtezőnek is több magyar résztvevője van, ha az NB I-es kluboknak nem is sikerülne feljutni valamelyik kupasorozat főtáblájára, egy csapatra való magyarért akkor is szoríthatunk az ősszel.







Elképzelhető, hogy Korhut Mihály Hapoel Beer Sevájának a futballját a tavalyi EL-főtábla után, idén már a BL-főtáblán élvezhetjük © AFP