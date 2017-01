Életrajzi könyvet ír a doppingeltiltásból visszatérő Sarapova

Marija Sarapova teniszezô áprilisban tér vissza a doppingeltiltása után, de eddig sem tétlenkedett: könyvet ír, szponzorait szolgálja ki.

A legtöbb doppingvétségen ért sportolótól elpártolnak a szponzorai és a drukkerek, a háttérbe vonul, és vagy mélyen hallgat vagy ellenkezőleg: próbálja hangoztatni az igazát. Sarapova egyiket sem tette, ugyanúgy vitte a cégeit, mint a legsikeresebb időkben, ugyanúgy reklámozta a támogatóit, mint azelőtt.







Életrajzi könyvével is jól halad

Plusz életrajzi könyvet ír. Emellett bemutatómeccset játszott az Egyesült Államokban és Puerto Ricóban, részt vett a Porsche és az Evian reklámkampányában, edzett, elkezdett aerobikozni, utazgatott, a tengerparton pihent, saját cégét, a Sugarpovát – amely édességet gyárt és forgalmaz – óriási energiával menedzselte.







Tiger Woods alapítványának rendezvényén is megjelent

Eközben a kétéves eltiltást 15 hónapra csökkentették, és a visszatérése is rendhagyó lesz, a stuttgarti Porsche-tornán fog játszani, amelyet már többször megnyert. Négy nappal azelőtt kezdődik a verseny, hogy az eltiltása lejárna, de nemcsak szabad kártyát kapott, hanem olyan szerencsés sorsolást is, hogy csak akkor kell pályára lépnie, amikor már hivatalosan is lehet. Egyeseknek nem tetszik a kivételezés, kétségtelen, hogy Sarapovát a tenyerén hordozza a sors, nyilván persze meg is dolgozott a kivételes elbánásért.