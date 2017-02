Éles József: Sabaté sosem volt meghatározó edző

Nem túl hálás szerep újabban Xavi Sabatéé. A legutóbbi BL-ezüstérmes veszprémi kézicsapat mélyrepülését – Nagy Laciék jelenleg csak a negyedikek csoportjukban – ugyanis már egyértelműen neki tulajdonítják a klub vezetői, a szakértők, a szurkolók, sőt lassan a játékosok is. S most ilyen ellenséges hangulatban kellene nyerő taktikát kidolgoznia a ma (szerda) esti Kiel elleni csoportmeccsre.







Xavi Sabaté viszi el a balhét a Veszprém mélyrepüléséért © MTI

De lássuk, hogyan fest Sabaté bűnlajstroma:

1.

Taktikailag elszúrta a tavalyi, Kielce elleni BL-döntőt, amikor 14 perccel a vége előtt kilenc góllal vezetett a csapata, majd büntetőkkel mégis kikapott.

2.

Már képtelen motiválni a játékosait, mivel mindenki tudja, hogy nyár végén menesztik, s a svéd Ljubomir Vrajnes kerül a helyére.

3.

Hagyta elöregedni a csapatot: Renato Sulic, Chema Rodríguez, Iváncsik Gergő, Nagy László is elmúlt 35 éves.

4.

Két szlovén szélső, Dragan Grajic és Gasper Marguc gyakran egymást oltja ki a pályán.

5.

Nem súlyozott, öt vasat – magyar bajnokság, kupa, BL, SEHA Liga, válogatott – is tart a tűzben, ami rengeteg tétmeccset jelent.







Éles József is bírálja Sabatét © Vadnai Szabolcs

Éles József korábbi világválogatott játékos sem kímélte a kapitányt a DigiSport Reggeli Start című műsorában.

– Sabaténak ez nagy falat volt, már az elején látszódott, hogy az lesz. Soha nem volt igazából komoly edző, a neve sem csengett úgy a kézilabdában, mint mondjuk Vranjesé. Egy csapatnak fel kell néznie az edzőjére, ezt pedig Sabatéban nem láttam soha – mondta Éles.

Saját vérével kezelik

A hírek szerint a Kiel visszavásárolná a bakonyiak játékosát, Aron Pálmarssont, aki iránt az FC Barcelona is érdeklődik. Az izlandi klasszis szerdán sem játszik, ugyanis továbbra is rejtélyes fájdalmak gyötrik. Eddig lovaglóizom-húzódással bajlódott, most már a prosztatáját is vizsgálják. A lágyékrészében jelentkező fájdalmát különlegesen kezelik: saját vérplazmáját fecskendezik vissza a szervezetébe.