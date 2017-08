Elég volt Bienerth ámokfutásából!

Az új jelölt elnökségi taggá tenné Hosszú Katinkát!

Az új jelölt elnökségi taggá tenné Hosszú Katinkát!

Eldőlt, hogy sem Fürjes Balázs kormánybiztos, sem Szabó Tünde szakállamtitkár nem vállalja az elnöki titulust a Magyar Úszó Szövetségben. És az is borítékolható, hogy a pénteki rendkívüli közgyűlésen visszahívják posztjáról a jelenlegi sportvezetőt, Bienerth Gusztávot.

– A tagság 90 százalékának elege van abból az ámokfutásból, amit Bienerth művel – nyilatkozta a Borsnak egy neve elhallgatását kérő tag. – Nagyon rossz magatartás egy elnök részéről, hogy a felnőtt vb-n derogált neki átadnia a váltóérmet. A négyszeres olimpiai bajnok Darnyi Tamás szívesen vállalta a férfi 400 méter vegyes után az éremceremóniát. A szintén hazai rendezésű masters vb-n pedig külföldön tartózkodott Bienerth. A MOB-ba be sem választották, ez azt jelenti, hogy nemcsak az úszás, hanem a teljes magyar sporttársadalom elutasítja.

Hogy ki válthatja a sportvezetőt? A legesélyesebb a posztra az olimpiai bajnok Wladár Sándor, akinek kész tervei vannak a sportág megreformálására.







Wladár Sándor (jobbra) lehet Bienerth (kis képen) utódja, de még nem pénteken: akkor csak kiírhatják a tisztújítás pontos időpontját © MTI, Bánkúti Sándor

– Hosszú Katinkának meghatározó szerepe van a magyar úszósportban, tudását a MÚSZ-ban is kamatoztatnia kellene. Személyesen még nem beszéltem vele, de megtiszteltetés lenne számomra, ha elvállalna valamilyen posztot – mondta a Borsnak Wladár, aki Sós Csabáról is szót ejtett, úgy értesültünk, hogy a közgyűlés az alelnököt is visszahívná. – Sós Csabának helye van a magyar úszósportban, ezért, ha én kerülök az elnöki székbe, biztosan ő marad a szövetségi kapitány. Meghatározó szakmai személyiség, aki nem akar posztokat halmozni, így az alelnöki feladatot másra bíznám.

Levezetni ki fogja? A tagság nagy része azt szeretné, hogy ne Bienerth vezesse le a rendkívüli közgyűlést, hanem a bizalmatlansági indítvány után adja át a mikrofont a levezető elnöknek, aki nem ő lenne. Információnk szerint ebbe nem hajlandó belemenni az elnök.

A 200 méter hát olimpiai aranyérmese szerint az elnökséget főként a sportágból érkező személyekkel töltené fel, ám a politikai támogatottság miatt kormányközeli embernek is helyet kellene biztosítania, valamint a főszponzorok vezetőit is beválasztanák.