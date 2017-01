Egymásnak esett Csollány és a soproni tornaelnök

– 2007-ben egyszer már menesztettük, mert a több százezres fizetéséből a havi húszezer forintos teremdíjat a mai napig nem fizette ki – válaszolt a Borsnak Csollány szavaira Farkas Péter klubelnök. – Tavaly valóban szó nélkül rúgtuk ki, egyrészt mert nem lehetett vele leülni beszélni, másrészt nem a klub, hanem a szövetség alkalmazásában állt. Az edzői értekezletekre nem ért rá. A kollégáihoz nem szólt, csak kritizálta őket, hogy nem tud ve­lük egy teremben dolgozni, és munkaidőben ment ki Ausztriába edzést tartani. Ezekkel az indokokkal írtam a szövetségnek, hogy egy ilyen edzőre nem tartunk igényt. Ezután a szülőket is elkezdte ellenünk hangolni – tette hozzá az elnök, aki többször látta azóta Szilvesztert a városban, ám állítása szerint nem is köszönt neki.







Csollány Szilveszter jelenleg háztartásbeliként él, miután szerinte igazságtalanul küldték el. Farkas Péter (kis képen) állítja, a tornász összeférhetetlen

– Ha láttam volna, biztos megmondom a magamét, de nem volt ilyen – kezdte lapunk megkeresésére Csollány, aki a kirúgás magyarázataira is reagált. – A 2007-es kirúgás nem a pénz miatt volt, hanem mert nyáron, amikor senki sem volt a teremben, egy csoportommal reggel mentünk be, nem a délutáni kánikulában, ahogy az a szerződésben volt – magyarázta, majd a tavalyi viharos szakítás indokaira is válaszolt. – Valóban lettek volna edzői értekezletek, úgy, hogy edzés közben szóltak, ott kellene maradni. Mondtam, nekem ez így nem jó, fixáljunk le egy időpontot, és akkor úgy szervezem otthon. Továbbá én soha senkire nem mondtam, hogy rossz edző, ha kritizáltam, akkor igazam volt. Az olyan emberről, aki nyíltan kimondja, nem ért a tornához, csak elmondhatom a véleményemet. Egyébként pedig nem gondolnám, hogy egy szövetségi beszámolón kell megtudnom, hogy kirúgtak. Az pedig egyenesen vicces, hogy én haragítottam ellenük a szülőket, akik egyébként egy másik edző kirúgása miatt írtak petíciót – zárta a bajnok.